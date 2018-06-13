living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مرض الانسداد الرئويّ المُزمِن COPD: التعريف والوقاية (د. حنينا أبي نادر)

13
JUNE
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

يُعاني 32 مليون مواطن أميركي من مرض الانسداد الرئويّ المُزمِن الذي ينقسم إلى التهاب القصبات المُزمِن chronic bronchitis والنُفاخ الرئويّ emphysema . ويتمثل هذا المرض في فقدان الارتداد المرن بالإضافة إلى الحدّ من تدفّق الهواء خلال الزفير القسريّ والمقاومة. ويُعاني المريض من السّعال غير المنتج للبلغم في سنٍّ متقدّمة ، ومن فرط التنفّس ، وخسارة الوزن ، ونقص التأكسج ، ويصبح حجم قلبه صغيرًا في بعض الأحيان (في النُفاخ الرئويّ). أما في حالة التهاب القصبات المُزمِن الذي هو أكثر شيوعًا ، فعادةً ما يُعاني المريض من نقص تأكسُج الدّم ، وإفراز المُخاط ، وكثرة الكُرَيّات الحُمر ، وفَرط ثاني أوكسيد الكَربون في الدّم. والعلامات والأعراض الأخرى هي ضيق التنفّس ، وعدم تحمُّل ممارسة التمارين الرياضيّة وتغيّر الوضع الصحّيّ العامّ.

 

تكمُن أسباب هذا المرض، بشكلٍ رئيسيّ، في تدخين علبة سجائر في اليوم الواحد بعد حوالى 20 عامًا ، وتوسُّع القصبات ، وغيرها من العوامل الوراثيّة المحتملة. ويُظهِر تصوير الصّدر بالأشعّة السينيّة فرطَ الانتفاخ ، واستواء نصف الحجاب الحاجز ، وزيادة علامات الأوعية الدمويّة القصبيّة مع تضخُّم القلب المحتمل في التهاب القصبات المُزمِن. وعادةً ما يُظهِر الفحص الذي يختبر وظائف الرّئة أنّ حجمَ الزفير القسريّ في ثانية واحدة/ السّعة الحيويّة القسريّة يقلّ عن 0.7 . ويكون المريض أكثر عُرضةً للإصابة بالتهابات متكرّرة وقصور القلب (مرض القلب الرّئويّ) Cor Pulmonale.

 

وينطوي العلاج، بشكلٍ رئيسيّ، على الاقلاع عن التدخين والعلاج بالأكسجين واسنتشاق الـ " كورتيكوستيرويد " . وقد يحتاج المريض إلى أخذ مزيجٍ من دواء ألبوتيرول albuterol (منبّهات بيتا) وإبراتروبيوم ، واستعمال الـ " سالميتيرول " salmeterol مع احتمال الضغط الإيجابيّ المستمرّ للمجرى الهوائيّ والتنبيب. ومن المهمّ أيضًا أن يتمّ تلقيح المريض ضد الأنفلونزا influenza والمكورة الرّئويّة pneumococcal .

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout