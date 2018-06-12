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5 عادات خاطئة تضر بصحة الكلى!

12
JUNE
2018
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وضع أطباء من جامعة موسكو الحكومية قائمة ببعض العادات والممارسات التي تؤثر سلبا على عمل الكلى وصحتها.

1- الإكثار من تناول المسكنات:

أوضح الأطباء أن استهلاك كميات كبيرة من مسكنات الألم يشكل عبئا إضافيا وإجهادا للكلى التي تعمل على استقلاب مكونات تلك الأدوية.

2- الإكثار من استهلاك الملح:

تحذر دراسات طبية عدة من الإكثار من تناول ملح الطعام كون أملاح الصوديوم تساهم برفع ضغط الدم وتؤثر سلبا على عمل الكلى وتزيد من احتمالية تجمع الحصى فيها.

3- قلة شرب المياه:

يؤدي الاستهلاك القليل للمياه في النظام الغذائي إلى مشاكل جدية في تخثر الدم وجدران الأوعية الدموية، فضلا عن مشاكل في طرح الكلى للسموم والمواد الضارة التي تتراكم في الجسم.

4- قلة النوم:

يؤكد العلماء على أن الاضطرابات وقلة النوم تترك تأثيرات سلبية على الجسم بشكل عام وتسبب خمولا في عمل الكلى.

5- الإكثار من اللحوم:

ينصح الأطباء بعدم الإكثار من تناول اللحوم، وخصوصا الحمر

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