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المانجو.. علاج "سحري" لاضطرابات الجهاز الهضمي

9
JUNE
2018
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كشفت دراسة طبية حديثة صادرة أجرتها جامعة "تكساس إي آند إم"، أن فاكهة المانجو تقلّل من اضطرابات الجهاز الهضمي.
وتحتوي المانجو على بروتينات ومغذيات يطلق عليها اسم "البوليفينول"، ويقول الأطباء إنها تساعد على معالجة الإمساك والتهاب الأمعاء بفضل ما تحتويه من ألياف.
 
وبحسب الدكتورة سوزان مارتنز تاكلوت، المشاركة في الدراسة، فإن أكل المانجو أكثر فائدة من تناول مكملات الألياف بالنسبة لمن يعانون الإمساك.
 
وشملت الدراسة عينة من 36 شخصا، يعانون من الإمساك بشكل مزمن، وتم تقسيمهم إلى مجموعتين، ومنح كل فرد من المجموعة الأولى 300 غرام من المانجو، بشكل يومي، بينما حصل أفراد المجموعة الثانية على مكملات الألياف.
 
ووجدت الدراسة أن أفراد المجموعتين شهدوا تحسنا في حالتهم الصحية، إلا أن من تناولوا المانجو تحسنت صحتهم بصورة أفضل، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
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