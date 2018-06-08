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العلماء يٌحذرون من النوم الطويل... والسبب!

8
JUNE
2018
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وجد علماء يابانيون أن النوم لفترات قصيرة أو طويلة جدا يزيد من خطر الإصابة بالخرف والوفاة المبكرة لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما.
 
وشملت الدراسة التي نشرها الباحثون في مجلة "Journal of the American Geriatrics Society" الأمريكية، 1517 شخصا تمت مراقبة حالتهم الصحية وعاداتهم اليومية لمدة 10 سنوات. وأصيب خلال هذه المدة 294 من المتطوعين بالخرف، كما توفي 282 منهم.
 
وأظهرت نتائج البحث، بعد أخذ عامل السن والجنس، أن معدلات الإصابة بالخرف والوفيات كانت أعلى لدى الأشخاص الذين كانوا ينامون في اليوم أقل من خمس ساعات أو أكثر من 10 ساعات، مقارنة مع أولئك الذي كانوا ينامون بين 6 و10 ساعات يوميا.
 
وعلى الرغم من ذلك، يشير العلماء إلى أن النشاط البدني المرتفع لدى كبار السن يعوض عن الأثر السلبي لعدم الامتثال لساعات نوم معينة، ويجنب المسنين أمراض الشيخوخة.
اللواء
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