لخبز الصويا فوائد عديدة.. تعرفوا إليها!

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يحضّر خبز الصويا من دقيق فول الصويا الذي يعتبر أهم مصدر للبروتينات، الحديد، فيتامين B والكالسيوم، ويمكن أن يكون بديلاً جيدًا للخبز الأبيض إذا كنتم تبحثون عن تغذية إضافية أو إذا كنتم تعانون من حساسية تجاه الغلوتين ولا يمكنكم تناول منتجات القمح. ولكن ما هي فوائده الصحية والعلاجية الأخرى؟

فوائد خبز الصويا:

يحتوي على كمية كبيرة من البروتين

يتميّز خبز الصويا بإحتوائه على كمية كبيرة من البروتين أكثر من تلك الموجودة في خبز القمح، لأن دقيق الصويا يوفر 30 إلى 50 غراماً من البروتين لكل كوب، مقارنةً مع 16 غرامًا من البروتين لكل كوب من دقيق القمح للخبز. يمكن للبروتين أن يساعدكم عند اتباع حمية غذائية لإنقاص الوزن حيث أنه يمدّ أجسامكم بالطاقة ويعزز الشعور بالشبع لساعات طويلة. فائدة أخرى هي أن البروتين من فول الصويا هو بروتين كامل، مما يعني أنه يوفر كل من الأحماض الأمينية الأساسية التي تكون اجسامكم بحاجة إليها.

يخفض الكولسترول

يوفر خبز فول الصويا كمية كبيرة من الألياف الغذائية ممّا يقلّل من مستويات الكولسترول السيئ LDL في الدم. فالألياف الغذائية تعزز الشعور بالشبع وتمنعكم من تناول الأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية كبيرة كما وتحدّ من الرغبة في تناول الحلويات بين الوجبات الرئيسية ما يمنع تراكم الدهون ويخفض الكولسترول. أمّا الايسوفلافون الموجود في خبز الصويا تساعد على حرق الدهون ومنعها من الالتصاق بجدران الشرايين وخفض نسبة الكولسترول في الدم.

يوفّر المغذيات الدقيقة الأساسية

من فوائد خبز الصويا هو أنه يحتوي على نسبة عالية من الحديد، علماً انه معدن أساسي لخلايا الدم الحمراء السليمة. كما أن خبز الصويا غنيّ بحمض الفوليك، مما يقلّل من خطر عيوب الأنبوب العصبي عند الجنين أي انه مفيدٌ جداً أثناء الحمل. أمّا البوتاسيوم الذي يحتويه خبز الصويا فهو عنصر غذائيّ أساسي لتنظيم ضغط الدم، ولكن من الضروري ان تستشيروا الطبيب قبل تناول هذا النوع من الخبز.