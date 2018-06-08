living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إليك هذه القواعد الخمس للتمتع بصحة جيدة

8
JUNE
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
الجميع يتمنى أن يعيش حياةً صحيةً خالية من الأمراض، ولكي يتحقق هذا الحلم؛ لا بد أن يلتزم الفرد باتباع أسلوب صحّي غير معقد، وأن يحافظ على وزن مثالي، وأن يحرص على الشعور بحالة مزاجية جيدة.
 
ونشر موقع "هيلث لاين" المعني بالأخبار العلمية، تقريرا يرصد خمس قواعد أساسية بسيطة يمكن للفرد أن يتبعها للتمتع بصحة جيدة، وذلك بناءً على دراسات علمية أجريت في هذا الشأن:
 
1- ابتعد عن السموم:
 
يُدخل الناس بعض المواد السامة إلى أجسادهم عن طريق السجائر والمخدرات والكحوليات التي تسبب الإدمان وعدم القدرة على التخلي عنها.
 
ليس هذا فحسب، بل إن تناول الأطعمة السريعة والوجبات الجاهزة يعتبر أحد طرق إدخال السموم التي تسبب السمنة المفرطة، وزيادة الدهون المشبعة في الجسم، كما أن تناول المشروبات المحلاة بالسكر يزيد من نسبة الفركتوز في الدم، ويسبب السمنة أيضا، وله تأثير سلبي على عملية التمثيل الغذائي وحرق السعرات الحرارية.
 
2- استخدم عضلاتك:
 
استخدام العضلات مهم جدا للتمتع بالصحة المثالية، فممارسة التمارين الرياضية يزيد من تحسين وظائف الجسم والدماغ والهرمونات مثل هرمون الذكورة "التستوستيرون"، وهرمونات النمو على النحو الأفضل، وتقلل خطر الإصابة بالأمراض مثل الاكتئاب والسمنة والسكري من النوع الثاني والقلب والزهايمر وغيرها.
 
ويؤدي رفع الأوزان بالمعدل المطلوب إلى تقليل مستويات السكر في الدم، ويحسن نسبة الكوليسترول، ويخفض نسبة الدهون الثلاثية في الدم، ما يقلل من خطر الإصابة بالسمنة.
 
وهناك العديد من الطرق لممارسة الرياضة لا يشترط فيها الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، فقط يمكن للشخص القيام بالتمارين المطلوبة في المنزل بمساعدة الفيديوهات الموجودة على مواقع الإنترنت، أو القيام بالمشي ساعة يوميا في الصباح للحصول على فيتامين "د" من الشمس.
 
3- النوم الجيد:
 
النوم الجيد مهم جدا للصحة العامة، للشعور بالتحسن الجسدي والذهني وتقليل خطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب، ومعدل النوم الجيد يتراوح بين 7 و8 ساعات يوميا في ساعات الليل.
 
 
وهناك عدة طرق للحصول على نوم هادئ وصحي مثل: عدم شرب القهوة في وقت متأخر من اليوم، والنوم في وقت ثابت يوميا، والنوم في الظلام، وتخفيف الأضواء قبل النوم بعدة ساعات.
 
4- تجنب الإجهاد الزائد:
 
الإجهاد المفرط يسبب زيادة في هرمون "الكورتيزول" أو هرمون الإجهاد، ويعيق عملية التمثيل الغذائي، ما يسبب الشعور بالجوع والرغبة في تناول أنواع من الطعام في كل الأوقات، ويدفعنا لتناول الأطعمة غير الصحية مثل الوجبات السريعة، وبالتالي يؤدي في النهاية إلى السمنة والأمراض الناتجة عنها، بالإضافة إلى عدم النوم الجيد. وقد أظهرت بعض الدراسات أن الإجهاد قد يسبب الاكتئاب.
 
وللحد من الإجهاد، فإنه يجب ممارسة تمارين التأمل واليوغا بانتظام، وممارسة الرياضة، والتنزه في الطبيعة، والتنفس العميق والاسترخاء.
 
5- التغذية السليمة:
 
اتباع حمية غذائية من أفضل العادات اليومية التي تحسن المزاج العام، والصحة الجسدية للفرد، فيجب تناول مجموعة متنوعة يوميا من الأطعمة الصحية غير المشبعة بالدهون والسكريات والسعرات الحرارية.
 
ومن المهم التركيز على أنواع البروتين النباتي والحيواني الجيدة، وتناول الأسماك الغنية بأحماض الأوميغا والخضروات الورقية الغنية بالألياف والفواكه والخضروات التي تحتوي على الفيتامينات والعناصر الغذائية الجيدة، وأيضا الحبوب الكاملة مثل الشوفان، وذلك لعدم الإصابة بالسمنة والأمراض الناتجة عنها.
اللواء
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout