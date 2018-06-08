إليك هذه القواعد الخمس للتمتع بصحة جيدة

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الجميع يتمنى أن يعيش حياةً صحيةً خالية من الأمراض، ولكي يتحقق هذا الحلم؛ لا بد أن يلتزم الفرد باتباع أسلوب صحّي غير معقد، وأن يحافظ على وزن مثالي، وأن يحرص على الشعور بحالة مزاجية جيدة.

ونشر موقع "هيلث لاين" المعني بالأخبار العلمية، تقريرا يرصد خمس قواعد أساسية بسيطة يمكن للفرد أن يتبعها للتمتع بصحة جيدة، وذلك بناءً على دراسات علمية أجريت في هذا الشأن:

1- ابتعد عن السموم:

يُدخل الناس بعض المواد السامة إلى أجسادهم عن طريق السجائر والمخدرات والكحوليات التي تسبب الإدمان وعدم القدرة على التخلي عنها.

ليس هذا فحسب، بل إن تناول الأطعمة السريعة والوجبات الجاهزة يعتبر أحد طرق إدخال السموم التي تسبب السمنة المفرطة، وزيادة الدهون المشبعة في الجسم، كما أن تناول المشروبات المحلاة بالسكر يزيد من نسبة الفركتوز في الدم، ويسبب السمنة أيضا، وله تأثير سلبي على عملية التمثيل الغذائي وحرق السعرات الحرارية.

2- استخدم عضلاتك:

استخدام العضلات مهم جدا للتمتع بالصحة المثالية، فممارسة التمارين الرياضية يزيد من تحسين وظائف الجسم والدماغ والهرمونات مثل هرمون الذكورة "التستوستيرون"، وهرمونات النمو على النحو الأفضل، وتقلل خطر الإصابة بالأمراض مثل الاكتئاب والسمنة والسكري من النوع الثاني والقلب والزهايمر وغيرها.

ويؤدي رفع الأوزان بالمعدل المطلوب إلى تقليل مستويات السكر في الدم، ويحسن نسبة الكوليسترول، ويخفض نسبة الدهون الثلاثية في الدم، ما يقلل من خطر الإصابة بالسمنة.

وهناك العديد من الطرق لممارسة الرياضة لا يشترط فيها الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، فقط يمكن للشخص القيام بالتمارين المطلوبة في المنزل بمساعدة الفيديوهات الموجودة على مواقع الإنترنت، أو القيام بالمشي ساعة يوميا في الصباح للحصول على فيتامين "د" من الشمس.

3- النوم الجيد:

النوم الجيد مهم جدا للصحة العامة، للشعور بالتحسن الجسدي والذهني وتقليل خطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب، ومعدل النوم الجيد يتراوح بين 7 و8 ساعات يوميا في ساعات الليل.

وهناك عدة طرق للحصول على نوم هادئ وصحي مثل: عدم شرب القهوة في وقت متأخر من اليوم، والنوم في وقت ثابت يوميا، والنوم في الظلام، وتخفيف الأضواء قبل النوم بعدة ساعات.

4- تجنب الإجهاد الزائد:

الإجهاد المفرط يسبب زيادة في هرمون "الكورتيزول" أو هرمون الإجهاد، ويعيق عملية التمثيل الغذائي، ما يسبب الشعور بالجوع والرغبة في تناول أنواع من الطعام في كل الأوقات، ويدفعنا لتناول الأطعمة غير الصحية مثل الوجبات السريعة، وبالتالي يؤدي في النهاية إلى السمنة والأمراض الناتجة عنها، بالإضافة إلى عدم النوم الجيد. وقد أظهرت بعض الدراسات أن الإجهاد قد يسبب الاكتئاب.

وللحد من الإجهاد، فإنه يجب ممارسة تمارين التأمل واليوغا بانتظام، وممارسة الرياضة، والتنزه في الطبيعة، والتنفس العميق والاسترخاء.

5- التغذية السليمة:

اتباع حمية غذائية من أفضل العادات اليومية التي تحسن المزاج العام، والصحة الجسدية للفرد، فيجب تناول مجموعة متنوعة يوميا من الأطعمة الصحية غير المشبعة بالدهون والسكريات والسعرات الحرارية.

ومن المهم التركيز على أنواع البروتين النباتي والحيواني الجيدة، وتناول الأسماك الغنية بأحماض الأوميغا والخضروات الورقية الغنية بالألياف والفواكه والخضروات التي تحتوي على الفيتامينات والعناصر الغذائية الجيدة، وأيضا الحبوب الكاملة مثل الشوفان، وذلك لعدم الإصابة بالسمنة والأمراض الناتجة عنها.