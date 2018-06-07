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هذه الأطعمة تفقد فوائدها عند وضعها في "العصّارة"

7
JUNE
2018
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شبكة حياة الاجتماعية - يرغب كثيرون في صناعة شرابٍ من بعض أنواع الخضروات والفاكهة. والثابت في أذهانهم أن الفائدة نفسها التي تحتويها تلك الأطعمة لن تُفقد، وسيتناولها الجسم في كل الحالات. لكن، ماذا لو تبين أن بعض الأطعمة عند عصرِها تفقد فائدتها، بل ربما تُسبب مخاطر صحية حال تم شُربها سائلة؟
 
مجلة Reader’s Digest الأميركية نشرت تقريراً استعرضت فيه عدداً من الأطعمة التي ينصح اختصاصيو الصحة بالابتعاد عن وضعها في "العصّارة"، كي لا تفقد فائدتها أو تسبب ضرراً صحياً لمتناولها، وهذه الأطعمة هي الآتية:
 
البروكلي
تنصح اختصاصية التغذية نيدا فاربنوفا بالابتعاد عن وضع البروكلي في "العصّارة" كون هضمه يسبب الانتفاخ وكثرة الغازات في الجسم، خصوصاً إن كان الشخص يعاني أمراضاً منها متلازمة القولون العصبي.
 
التفاح
تلفت الاختصاصية نفسها إلى مخاطر عصر ثمرة التفاح كاملةً، بعد أن اكتشف باحثون في مراكز التغذية أن بذور التفاح ربما تكون سامّة، لكونها تحتوي على مادة "أميغدالين"، التي تؤثر سلباً على الجهاز الهضمي، وبالتالي فإن على الإنسان أن يُزيل هذه البذور قبل أن ينوي عصر التفاح.
 
الكرنب
ترى مديرة مركز Pure Synergy للتغذية، شانت ويغناد، أن عصر بعض ثمار الخضراوات الداكنة مثل الكرنب (الملفوف) يسبب الإصابة بحصوات الكلى، لكونها تمتلئ بالأملاح.
 
الأفوكادو 
تُنبه ويغناد إلى أن ثمرة الأفوكادو لا تحتوي على كمية كبيرة من السوائل، في الوقت الذي تعد من الفواكه الدسمة واللذيذة إذا تم تناولها دون عصر، وتنصح بوضعها في "الخلاط" بدلاً من "العصّارة"، من أجل استفادة أمثل من مكوناتها الغذائية.
 
الكمثرى
تُؤكد خبيرة التغذية فاربنوفا أن ثمرة الكمثرى تحتوي على عنصر "السوربيتول"، وهو نوع من السكر غير قابل للهضم يسبب اضطرابات في حركة الأمعاء في الجسم.
 
الأناناس
يفقد الأناناس عناصره المفيدة حال تناوله عصيراً، بالإضافة إلى أنه يرفع مستوى السكر في الدم، وفي المقابل فإن الفيتامينات والألياف التي تحتويها فاكهة الأناناس يمكن أن يستفيد منها الجسم حال تم تناولها بشكل كامل.
 
ونشر موقع Juicingwithg تقريراً ذكر فيه أن استخدام نفس الأطعمة التي تُوضع في "العصّارة" مرات عدة أمرٌ ضار على الصحة، وهو الذي يُعرض الجسم إلى المخاطر، لذلك فإن التنويع في قائمة الأطعمة التي ترغب في تناولها عبر "العصّارة"، أمرٌ مهم للصحة ويجعل الجسم يستفيد بفوائد الأطعمة أكثر.
 
 
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