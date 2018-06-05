تحذير..لا تتناول هذه المنتجات الـ 10 بعد سن الثلاثين

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كشف خبراء التغذية الأميركيون عن 10 مأكولات يجب تجنب تنوالها بعد سن الثلاثين.

وذكرت وكالة "سبوتنيك"،أن السكر واحد من أخطر المنتجات، فهو يضر ألياف الكولاجين والإيلاستين، والتي تؤثر على الجلد بشكل سيء.

وبالإضافة إلى ذلك، ينصح الخبراء بالتخلي عن إستخدام الخبز الأبيض، لأنه لا يحتوي على مواد مغذية، كذلك، ينصح خبراء التغذية بتجنب "الصلصات"، على وجه الخصوص "الكاتشب" و"المايونيز"، والحذر عند إختيار التوابل.

وينصح الأطباء بالتخلي تماماً عن إستخدام المعكرونة، لأن الغلوتين الموجود يصعب هضمه من قبل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن الثلاثين عاماً.

ولفت المتخصصون الإنتباه إلى أن أكثر المشروبات ضرراً هي "الدايت صودا"، كونها تثير تطور الخلايا السرطانية، وكذلك ضعيفة الإستيعاب من قبل الجسم، بالإضافة أنها قادرة على التسبب في الإجهاد.

ويختم التصنيف، المعجنات،لأنها تمنع إمتصاص الفيتامينات من قبل الجسم، وتبطئ عمل الجهاز الهضمي.