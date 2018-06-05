مكون منزلي بسيط قد "ينقذ" حياتك!

A + A -

كشفت دراسة جديدة مولتها مؤسسة القلب البريطانية أن الشاي الأخضر يمكن أن يحمل مفتاح الحد من الوفاة الناجمة عن النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

واكتشف علماء جامعتي لانكستر وليدز، أن المركب الموجود في الشاي الأخضر، يكسر ويذيب لويحات الكوليسترول في الشرايين والأوعية الدموية.

ويرتبط مركب epigallocatechin-3-gallate ببروتين اسمه "apoA-1"، حيث يقوم بتحطيم اللويحات إلى جزيئات صغيرة قابلة للذوبان بحيث تكون الأوعية الدموية أقل عرضة للتلف.

وقالت البروفيسورة، شينا رادفورد التي شاركت في الدراسة، إن "نتائج هذه الجولة من الدراسات مشجعة للغاية. ونحن بحاجة إلى تطبيق أفضل التقنيات العلمية لكشف كيف يمكننا أخذ مركب EGCG الجزيئي من الشاي الأخضر، وتحويله إلى أداة فعالة لمكافحة المشاكل الصحية التي تهدد الحياة".

ويعمل العلماء الآن على طريقة لإدخال هذا المركب في مجرى الدم، دون الحاجة إلى شرب كميات كبيرة من الشاي الأخضر