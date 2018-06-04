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الصين "تطيح" بأميركا في هذا المقياس الصحي

4
JUNE
2018
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أفادت بيانات منظمة الصحة العالمية أن الصين تفوقت على الولايات المتحدة في متوسط العمر المتوقع عند الولادة لأول مرة.
 
وأظهرت البيانات المرتبطة بعام 2016 أن حديثي الولادة في الصين يمكن أن يتطلعوا لحياة صحية لمدة 68.7 سنة، مقارنة بنحو 68.5 سنة للرضع الأميركيين.
 
ولا يزال من المتوقع أن يعيش المواليد الأميركيون لفترة أطول (78.5 سنة، مقارنة مع 76.4 سنة في الصين) ولكن لا يتوقع أن تكون السنوات العشر الأخيرة من حياة الأميركيين صحية.
 
وقالت أليسون كليمنتس هانت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية "السنوات الضائعة من الصحة الجيدة التي تعتبر عاملاً في حساب متوسط العمر المتوقع عند الولادة أقل بالنسبة للصين واليابان وكوريا وبعض الدول الآسيوية الأخرى ذات الدخل المرتفع من الدول الغربية ذات الدخل المرتفع".
 
ووفقاً لتحليل "رويترز" لبيانات منظمة الصحة العالمية لعام 2016 فقد كانت الولايات المتحدة واحدة من خمسة بلدان فقط، إلى جانب الصومال وأفغانستان وجورجيا وسانت فنسنت وجزر جرينادين، انخفض فيها متوسط العمر المتوقع عند الولادة في عام 2016.
 
ونشرت بيانات المنظمة من دون مقارنة على أساس سنوي في منتصف أيار/مايو.
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