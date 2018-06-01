ما هي علاقة النوم بالأجهزة الذكية؟

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أكدت مجموعة من العلماء بقيادة باحثين من جامعة هارفارد أن الاستخدام الدائم للأجهزة اللوحية والهواتف الذكية في المساء له عواقب وخيمة على صحة الإنسان.

وخلصت دراسة الباحثين إلى أن الأجهزة الذكية بما فيها الهواتف المحمولة تمنع إنتاج الميلاتونين، الهرمون المسؤول عن فترات النوم واليقظة. بحسب مقال نشر في مجلة "Physiological Reports".

وأجرى الخبراء تجربة شارك فيها رجال ونساء، دون سن الـ 28 سنة. وتوجب على المتطوعين في الدراسة قضاء خمس أمسيات أمام الأجهزة الإلكترونية و5 في قراءة مطبوعات تقليدية خلال عدة ساعات أيضا.

واتضح أن الذين قضوا أمسياتهم أمام الأجهزة الرقمية الذكية تأخروا في النوم، واستطاعوا أن يغفوا بعد نصف ساعة من المعتاد. كما أنهم اشتكوا من فقدان التركيز في الصباح وبنشاط غير معهود في نهاية اليوم.

المصدر: لايف. رو