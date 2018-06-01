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للقضاء على التهاب المفاصل.. تجنبوا هذه الوجبات!

1
JUNE
2018
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فيما يعد نبأ غير سار لعشاقها ومحبيها، خلصت دراسة حديثة إلى أن الوجبات السريعة وغيرها من المنتجات الغنية بالدهون تفاقم من آلام والتهاب المفاصل.
 
وأظهرت الدراسة التي نقلت نتائجها صحيفة "ديلي ميل"، أن البكتيريا التي تتجمع في القناة الهضمية بسبب تناول هذه الأطعمة، هي السبب وراء التهاب المفاصل المؤلم خاصة لدى أصحاب الوزن الزائد.
 
ولطالما افترضت دراسات سابقة أن الوزن الزائد للجسم هو السبب وراء التهاب المفاصل، إلا أن هذه الدراسة وجدت أن موازنة جراثيم القناة الهضمية مع الاستعانة بالبكتيريا النافعة "بروبايوتيك" قضت على مشكلة التهاب المفاصل لدى الفئران حتى مع بقاء وزنها كما هو.
 
وخلال الدراسة تمت تغذية الفئران بأطعمة عالية الدهون كالحليب والأجبان لمدة 12 أسبوعاً، بشكل ضاعف نسبه الدهون في أجسامهم مقارنة بنظرائهم ممن تناولوا أطعمة صحية منخفضة الدهون.
 
وتزامنت التغيرات في ميكروبات الأمعاء في الفئران التي تناولت نسبة عالية من الدهون مع علامات الالتهاب على مستوى الجسم، حيث أصيبوا بالتهاب المفاصل مع تمزق الغضروف الهلالي بالركبة.
 
لكن بعد تغذية تلك الفئران بالبكتيريا النافعة بروبايوتيك مع إلزامها بنظام غذائي منخفض الدهون تحسنت حالتهم.
 
من جانبه، أكد الباحث الدكتور إيريك شوت المشرف على الدراسة أنه لا توجد علاجات يمكن أن تبطئ تفاقم مشكلة التهاب المفاصل، لكن هذه الدراسة تمهد الطريق لتطوير علاجات تستهدف تعزيز البكتيريا النافعة في الأمعاء والتي بدورها تعالج المرض.
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