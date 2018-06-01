فرنسا.. مليون مقلع عن التدخين خلال عام واحد!

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شهدت فرنسا تراجعا حادا في عدد الأشخاص المدخنين، حيث أقلع مليون مدخن بين عامي 2016 و2017، بحسب إحصائية حديثة.

وفي عام 2017، بلغت نسبة المدخنين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و75 عاما 27%، ويعد ذلك تراجعا جيدا مقارنة بعام 2016، حيث كانت النسبة 29.5%، أي أن العدد انخفض من 13.2 إلى 12.2 مليون مدخن، خلال عام واحد فقط.

كما قالت هيئة الصحة العامة الفرنسية التي أعدت الدراسة، إن هذا التراجع لم تشهده البلاد منذ عشر سنوات، حيث شمل بشكل أساسي فئتي المراهقين وأصحاب الدخل المنخفض. وأشارت الهيئة إلى أهمية الإجراءات الحكومية لمكافحة التدخين في تحقيق هذا الإنجاز.

وشهدت فرنسا في السنوات الأخيرة تحركات جدية في هذا الشأن، مثل توحيد لون علب السجائر، ودفع تعويضات للناس مقابل استخدام بدائل التبغ، وكذلك زيادة أسعار السجائر.

ويعد التدخين سببا رئيسيا لوفاة شخص من بين عشرة أشخاص حول العالم، حسب منظمة الصحة العالمية التي تحث جميع الدول على اتخاذ إجراءات أكثر حزما في مكافحة التدخين.