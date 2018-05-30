منها علاج الحموضة.. ما هي فوائد وأضرار العرقسوس؟

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تمتاز مادة خلاصة العرقسوس التي تمنح شراب العرق سوس شهرته ونكهته بأنها تستخدم لأغراض علاجية، لكن لا يُنصح بتناولها لفترة طويلة. أما أهم فوائد العرقسوس فهي التغلب على الحموضة بسرعة وبشكل فعّال، حتى أن بعض الدراسات وجدت أن نسبة نجاحه في إزالة الحموضة تصل إلى 90%، ولعل ذلك من أسباب شهرته كشراب رمضاني.

يعالج العرقسوس عسر الهضم، وحرقة المعدة، والبرد والإنفلونزا، والقرحة الهضمية.

لكن لا يُنصح بتناول شراب العرق سوس أكثر من 3 مرات في اليوم، وتتراوح الكمية المستخدمة للشخص البالغ بين غرام و5 غرامات في كل مرة، أو ملعقة صغيرة من العرق سوس المجفّف لكل كوب.

ولا يناسب شراب العرقسوس الحوامل والأطفال لآثاره الجانبية ومنها الإجهاض، كما يتفاعل العرق سوس مع الأدوية لذلك عليك الاستفسار من الطبيب عند وصف الدواء.

ويمكن للطفل الذي يبلغ وزنه 25 كغم أو أكثر شرب العرقسوس، على أن يتناول ثلث الكمية التي يشربها الشخص البالغ.