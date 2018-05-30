ما هو دور العلكة في معالجة السمنة؟

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أعلن باحثون من جامعة واسيدا في طوكيو أن العلكة يمكن أن تؤثر إيجابا على الصحة إذا تم مضغها أثناء المشي.

وقال العلماء اليابانيون إن مضغ العلكة أثناء المشي بمختلف حالاته يساعد على فقدان الوزن. وقدم المتخصصون نتائج بحثهم العلمي في مؤتمر مخصص لمكافحة السمنة في النمسا.

وضم البحث 46 متطوعا من الجنسين، تتراوح أعمارهم بين 21 و69 عاما. وتم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين، أعطي أفراد المجموعة الأولى علبتين من العلكة لمضغها أثناء المشي، أما عناصر المجموعة الثانية فقد تناولوا مسحوقا من نفس مكونات العلكة. ومشى متطوعو المجموعتين في صالة للألعاب الرياضية لمدة 15 دقيقة.

وأظهرت النتائج أن مضغ العلكة أثناء المشي زاد المسافة والطاقة المستهلكة للمشاركين في منتصف العمر. وبشكل أكبر كان التأثير واضحا على مشاركي الفئة العمرية الأكبر.