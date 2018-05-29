إشربي كوبين من هذا الحليب واخسري وزنك الزائد... تحتاجين إلى 3 أيام فقط

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لها - يتمتع حليب الأرز بخصائص مفيدة للصحة، وبالقدرة على حرق الدهون الصعبة. ولذا من المفيد أن تقومي بتحضيره وشرب كوبين منه لمدة 3 أيام لتتمكني من خسارة وزنك الزائد.

ضعي 8 أكواب من الماء على النار. وما أن يبدأ بالغليان، أضيفي كوباً من الأرز البني. وأتركي المزيج على نار هادئة جداً لمدة ساعتين.

بعد ذلك إنزعي المزيج عن النار واتركيه يبرد، ثم ضعيه في الخفاق حتى تحصلي على كريما ناعمة ومتجانسة.

أضيفي ملعقتي طعام من زيت دوار الشمس و4 ملاعق من العسل.

إمزجي المكونات جيداً وضعي المزيج في عبوات زجاجية محكمة الإغلاق في الثلاجة.

إشربي كوبين منه يومياً لمدة 3 أيام وستلاحظين الفرق.