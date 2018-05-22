5 مواد غذائية "ذهبية" ضرورية لصحة القلب

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يسعى الخبراء لتحديد المواد الغذائية الضرورية للجسم، وقد حددوا "خماسية ذهبية" قادرة على تحسين عمل القلب.

- الهليون

يربط العلماء احتمال الإصابة بأمراض الشريان التاجي والجلطة الدماغية بارتفاع مستوى الحمض الأميني هوموسيستين (homocysteine)، وبما أن الهليون يحتوي على نسبة جيدة من حمض الفوليك الذي يمنع تراكم الحمض الأميني المذكور، لذلك فهو ضروري لتحسين عمل القلب.

- التوتيات

يحتوي توت في تركيبه على كمية هائلة من العناصر الدقيقة التي تحسن الحالة الصحية للجسم، إضافة إلى أنه يحتوي على نسبة ضئيلة من الدهون ونسبة مرتفعة من مركبات البوليفينول المضادة للأكسدة، التي تخفض خطر الالتهابات المسببة لتطور أمراض القلب.

- بذور الكتان

إن تناول بذور وزيت الكتان يساعد في تخفيض مستوى ضغط الدم ويقلل من تراكم لويحات الكوليسترول في الأوعية الدموية، لأنها غنية بالأحماض الدهنية غير المشبعة أوميغا-3 .

- البقوليات

تعد الفاصوليا، البازلاء، الحمص والعدس مواد غنية بالألياف الغذائية والبروتينات ومركبات البوليفينول المضادة للأكسدة.

- البروكلي

تفيد نتائج دراسات عديدة بأن تناول البروكلي (القرنبيط الأخضر) بصورة دورية يساعد على تخفيض مستوى الكوليسترول المسبب لتصلب الشرايين، والذي يعد السبب الرئيس للجلطات الدماغية والنوبات القلبية.