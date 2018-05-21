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اكتشاف عنصر غذائي يحمي من فيروسات الإنفلونزا

21
MAY
2018
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أظهرت نتائج اختبارات أجريت على الفئران أن كثرة الألياف في النظام الغذائي تخفض احتمال الإصابة بالإنفلونزا وخطر الوفاة بسبب مضاعفاتها.

ويقول بنجامين مارسليند من جامعة لوزان السويسرية في مقال نشرته مجلة Immunity: "نعلم منذ زمن بعيد أن الألياف والأحماض الدهنية قصيرة السلسلة تمنع الالتهابات المزمنة، وكذلك الربو والحساسية، وفي السنوات الأخيرة بدأ الأطباء بالتحقق من هذه الاكتشافات في الاختبارات السريرية. وأردنا أن نعرف أي التغيرات في النظام الغذائي تكبح عمل النظام المناعي وتساعد في تطور العدوى الفيروسية".

وأثناء دراستهم لتأثير الألياف الغذائية في عمل النظام المناعي، اكتشف مارسليند وفريقه العلمي عن طريق الصدفة كيفية "تدريب" خلايا Т الرئيسية في النظام المناعي على مكافحة فيروس الإنفلونزا بنشاط أكبر.

وأوضح مارسليند قائلا: "استغربنا من (تعطيل) الألياف لجزء من النظام المناعي المسؤول عن الحساسية، وتحفيز عمل جزء آخر مسؤول عن مكافحة العدوى. وقد أكدت التجارب التي أجريناها على الفئران المخبرية هذه القاعدة. فقد اتضح أن إضافة الألياف إلى غذاء الفئران يغير من تركيب نبيت الأمعاء ويزيد عدد الميكروبات المنتجة لجزيئات الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة، التي تدخل إلى خلايا نخاع العظام وتجبره على إنتاج كمية أكبر من خلايا Т المسؤولة عن مكافحة العدوى".

وقد بينت النتائج أن 40% من الفئران المصابة بالإنفلونزا تمكنت من البقاء على قيد الحياة، في حين نفقت الفئران الأخرى التي لم تضف الألياف إلى نظامها الغذائي.

وينوي العلماء اختبار هذا الأمر على متطوعين، وإذا كانت النتائج إيجابية فسوف يصبح بالإمكان استخدام الألياف وهذه الأحماض بكثرة للوقاية في موسم وباء الإنفلونزا.

روسيا اليوم
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