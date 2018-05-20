living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

علاج السرطان صار ممكنا....بالفياغرا

20
MAY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-


عبد الاله مجيد-

حققت نتائج مفاجئة لدراسة جديدة نجاحا باهرا، يخولها البدء في علاج مرضى السرطان، من دون تكاليف مرهقة، عبر مزج عقاقير جنسية بلقاحات الإنفلونزا.

وتوصلت دراسة إلى أن خليطاً من الفياغرا واللقاح ضد الأنفلونزا يمكن أن يعالج مرض السرطان.

تنشيط جهاز المناعة


وتستند الدراسة ذات النتائج المفاجئة إلى تنشيط جهاز المناعة بهذه العقاقير لمهاجمة الخلايا السرطانية المتبقية بعد جراحة استئصال المرض حين يكون الجسم ضعيفاً.

وقال الباحثون الكنديون الذي أجروا الدراسة أن اختبار هذا الخليط على فئران مصابة بسرطان الرئة أسفر عن خفض انتشار المرض بنسبة 90 في المئة.

موافقة رسمية


وبسبب النجاح الكبير الذي حققته الدراسة سيُعطى خليط الفياغرا واللقاح المضاد للإنفلونزا إلى 24 مريضاً مصابين بسرطان المعدة في اختبار سريري، يمكن أن يمهد الطريق لصدور موافقة رسمية عليه.

وعادة تقوم الخلايا المناعية التي تُسمى الخلايا القاتلة بدور كبير في مكافحة الخلايا السرطانية. ولكن الجراحة تسبب إبطال عمل هذه الخلايا بخلايا قامعة أو كابتة للمناعة.

كيف يعمل الخليط؟


واكتشف فريق الباحثين في جامعة أوتاوا ن العقاقير التي توصف لضعف الانتصاب تقطع الطريق على هذه الخلايا القامعة للمناعة وتتيح للخلايا القاتلة الطبيعية أن تؤدي وظيفتها في مكافحة السرطان. ويعمل اللقاح المضاد للانفلونزا على تنشيط الخلايات القاتلة الطبيعية حتى أكثر.

من جهتها، قالت الدكتورة ريبيكا آور عضو فريق الباحثين ورئيسة قسم أبحاث السرطان في جامعة أوتاوا "أن الجراحة تكون فاعلة في استئصال الأورام الصلبة ولكننا ندرك الآن أن الجراحة تقمع جهاز المناعة أيضاً بطريقة تجعل من الأسهل على الخلايا السرطانية المتبقية أن تستمر وتنتشر إلى أعضاء أخرى".

واضافت آور أن الدراسة التي أجراها فريقها "تشير إلى أن الجمع بين العقاقير التي تُعطى لعلاج ضعف الانتصاب واللقاح المضاد للإنفلونزا يمكن أن يعطل هذه الظاهرة ويساعد على منع عودة السرطان بعد الجراحة".

أول اختبار من نوعه


وتقود الدكتورة آور الآن أول اختبار سريري في العالم لهذا الخليط على أشخاص مصابين بالسرطان. ويهدف الاختبار الذي سيُجرى على 24 مريضاً بسرطان المعدة في مستشفى أوتاوا إلى تقييم سلامة العلاج بهذا الخليط ودراسة ما يحدث من تغيرات في جهاز المناعة.

وأعربت آور عن تفاؤلها لأن دواءين أمينين ورخيصين نسبياً يمكن أن يوفرا حلا لمشكلة كبيرة في مرض السرطان.

ايلاف
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout