living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"إيبولا" قد يخرج عن السيطرة في إفريقيا

19
MAY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توسع نطاق انتشار فيروس "إيبولا" في الكونغو، وانتقل لأول مرة من الريف إلى مدينة مبانادكا، وذلك بعد تأكيد ظهور إصابات جديدة فيها، ما يثير مخاوف جدية بخروج الفيروس عن نطاق السيطرة.

وأكدت وزارة الصحة في الكونغو خبر ظهور حالات إصابة "إيبولا" في مدينة مبانداكا، التي تبعد مسافة 130 كم عن مكان ظهوره الأول في البلاد، منذ بداية مايو الجاري. وتزداد المخاوف لأن المدينة تعتبر محطة مواصلات رئيسية في الكونغو، ومنها تنطلق رحلات كثيرة نحو العاصمة، كينشاسا.

ويعد هذا التطور خطيرا جدا، حيث يذكر بما حدث في قارة إفريقيا بين عامي 2014 و2016، وذلك عندما مات أكثر من 11 ألف شخص نتيجة لانتقال الفيروس من الأرياف إلى المدن الكبيرة في كل من: غينيا، ليبريا، وسيراليون.
وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن انتشار المرض في مدن الكونغو من شأنه أن "يفجر الوضع الصحي" هناك. كما أشارت المنظمة إلى ضرورة التحرك بالسرعة القصوى، بعد وصول الفيروس إلى ثاني أكبر مدن البلاد.

وتوفي حتى اللحظة في الكونغو 23 شخصا من أصل 42 مصابا، وذلك منذ عودة ظهور "إيبولا"، في شهر مايو الجاري.

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout