نصائح مفيدة لمرضى السكري في شهر رمضان

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يحتاج بعض المرضى خاصة مرضي السكري قبل الصيام خلال شهر رمضان، إلى استشارة الطبيب المعالج لأخذ الخطوات الصحيحة ونظام الأكل وجرعات الأدوية.

وفيما يلي مجموعة من النصائح التى يجب أن يتبعها مريض السكر فى حال السماح له بالصيام فى رمضان، لتمر ساعات الصيام دون التأثير على صحته بشكل سلبى .

وقال الدكتور محمد سعد حامد أستاذ الغدد الصماء والسكر، إنه يسمح لمريض السكر الصيام لأن تقليل معدلات الطعام جزء من العلاج، ولكن يستثنى من ذلك المرضى الذين يعانون من مضاعفات ناتجة عن السكر أو أمراض متزامنة معه، مثل مرضى الذبحة ، جلطات المخ ، كبار السن فوق الـ 80 عام ، قصور فى وظائف الكلى ، أو وظائف الكبد.

وأضاف أستاذ الغدد الصماء والسكر، أن هناك شروطا عند صيام مريض السكر تشمل:

- تجنب تناول عدد كبير من الطعام فى وجبة.

- تناول وجبات متعادلة فى السحور وبعيدة عن النشويات والسكر.

- الامتناع عن السكريات والحلويات والعصائر التى تحتوى على السكر، ويمكن تناولها بكميات قليلة.

- لا يزيد المريض من تناول أكثر من 3 تمرات فقط حتى لا يتسبب فى ارتفاع السكر.

- عدم تناول المقليات بكميات كبيرة.

- تجنب الاطعمة التي تحتوي على دهون لأنها تزيد من امتصاص بعض الأدوية.

- تناول الزبادي و الفاكهة بكميات أكبر لاحتوائها على الألياف المفيدة للجسم.