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أفران الميكروويف خطر يهدد صحتنا

12
MAY
2018
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اكتشف علماء من الهند أن تسخين الطعام في أفران الميكروويف يشكل خطورة كبيرة على صحة الإنسان.


توصل إلى هذه الاستنتاجات علماء من مستشفى Indira IVF Hospital في نيودلهي بالهند، حيث بينت نتائج متابعتهم لاستخدام هذه الأفران، أن تسخين الطعام في أواني البلاستيك خطر على الصحة، حيث “يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم ويزيد من خطر الإصابة بالعقم ومرض السكري والسمنة والسرطان”.


ويشير الباحثون إلى أن هذه الأواني تفرز خلال عملية التسخين في الميكروويف مواد، 95% منها كيميائية مسرطنة، خاصة مركب بيسفينول-A، الذي بينت مختلف الدراسات العلمية أنه يتميز بسهولة وصوله إلى الدم، ويسبب العقم واضطرابات هرمونية وأوراما خبيثة.


وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يحذر فيها العلماء من استخدام أفران الميكروويف في تسخين الطعام في الأواني البلاستيكية، فحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية، تؤثر في صحة الناس الذين يستخدمون تلك الأواني مادة EDC الكيميائية المدمرة لعمل الغدد الصماء في الجسم. وبإمكان هذه المادة التأثير في عملية إفراز الجسم لهرمونات معينة تؤثر في مختلف العمليات الحيوية، بما فيها نشاط الجهاز التناسلي والنمو والنوم والتآم الجروح.

روسيا اليوم
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