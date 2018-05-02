إياك أن تزيل الخيوط عن الموز !

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كشفت أبحاث أميركية أنّ هذه الخيوط الصغيرة العشوائية المتواجدة في الموز هي أنسجةٌ وعائية مسؤولة عن العناصر الغذائية المهمة التي يحتوي عليها الموز مثل البوتاسيوم.

وتؤمّن الخيوط توزّع هذه العناصر في الفاكهة ما يعطيها جميع فوائدها وتحتوي معظم أنواع الفاكهة على هذه الخيوط ولكن بأشكالٍ مختلفة فلا نلاحظ وجودها في معظم الأحيان. وأكّدت الدراسات أنّ هذه الخيوط غنيّةٌ بالفيتامينات والمعادن ومن المهم جدًا عدم إزالتها وتناولها مع الموز.

يُعدّ الموز من أهمّ المصادر الطبيعية للبوتاسيوم. يساعد البوتاسيوم على تخفيض نسبة السكر في الدم ويمنع تشنجات العضلات ويحافظ على صحة العظام ويحسّن وظائف الدماغ ويسرع عملية الهضم وحرق الدهون. لذلك، يُنصح بعدم إزالة الخيوط من الموز التي تشكّل مصدر البوتاسيوم في هذه الثمرة. إليك أيضًا فوائد واستعمالات قشر الموز.

إن كنت لا تحبّين طعم هذه الخيوط، ننصحك بتحضير ميلك شيك الموز إذ لن تلاحظي نكهتها. إليك وصفة ميلك شيك الموز وشوكولاتة نوتيلا أو ميلك شيك بالموز الصحية والخفيفة.