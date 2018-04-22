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إذا كنتم تذيبون الثلج عن اللحم بهذه الطريقة..أنتم ترتكبون خطأً فظيعاً!

22
APRIL
2018
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هل تتركوه يذوب لوحده في البراد؟!

شاشة نيوز - وكالات - بحسب أبحاث العالمة السويدية Susanne Ekstedt، فإن ترك الطعام المجلد يذوب ببطء في البراد يشجع تكاثر البكتيريا ويجب أن تتفادوه بشكل قطعي. السبب يكمن في الوقت الذي يستغرقه اللحم لكي يذوب ويسبح في العصارة الذائبة. وهي تؤكد أن العديد من حالات التسمم كان مصدرها اللحم الذي تركناه يذوب في البراد.

الباحثة ليس عندها إلا توصية واحدة : ضعوا اللحم في كيس بلاستيكي عازل للحرارة من نوع Ziplock وغطسوا الكيس في وعاء ماء بارد جداً.

يجب أن تستبدلوا الماء البارد مرة أو مرتين ربما، لكن في خلال ساعة تقريباً، سيذوب اللحم بمعظمه !
بحسب ما تقول الباحثة، “يساعد الماء الطعام على الذوبان بسرعة أكبر من كل التقنيات الأخرى، بالإضافة إلى أنه يمنع تكاثر الميكروبات” لأن اللحم يذوب بسرعة في وسط بارد.

طبعاً تذويب اللحم في المايكروويف هو أسوأ طريقة ممكنة : الصدمة الحرارية تغير في ملمس وطعم اللحم، وتجعله ينضج في أجزاء صغيرة.
يجب أن لا نذيب أيضاً اللحم على طاولة المطبخ في الحرارة المحيطة ولا إلى جانب مصدر للحرارة : هذا يشكل خطراً كبيراً على صحتكم !

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