دراسة تكشف "مفاجأة قاسية" بشأن النباتيين!

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بعدما ظل مفهوم "الحفاظ على البيئة" أحد أبرز الأسباب التي يتمسك بها النباتيون للمضي في نظامهم الغذائي النباتي، كشفت دراسة جديدة أسراراً جديدة عن النظام الغذائي، الذي يعدّ الأشهر في العالم.

وبحسب "سكاي نيوز"، أشارت الدراسة التي أعلنت عنها المكتبة الأميركية العامة للعلوم، الى أنّ النباتيين يضرون البيئة أكثر من مستهلكي اللحوم، باعتبار أنّ نظامهم الغذائي النباتي يؤدي إلى إهدار للطّعام، موضحةً أنّ كل أميركي يعتمد نظاماً غذائياً نباتياً يهدر أسبوعياً نحو 3 كيلوغرامات من الطعام.

وذكرت أنّ النباتيين يعتقدون بأنّهم يتناولون الطعام بشكل صحي أكثر، ويتطلعون مراراً لاستهلاك خضروات طازجة، مما يؤدي بهم للإكثار من مشترياتهم، بالإضافة إلى أنّ النباتيين لا يستهلكون كل ما يبتاعونه نظراً لشرائهم كميات إضافية، فيعمدون لرمي الخضراوات بعد يوم أو يومين تخوفاً من فسادها.

وبحسب الدراسة، فإنّ الهدر الغذائي بلغ 150 ألف طن يومياً، يهدر معه ما يزيد عن 4 تريليونات من مياه الري.

ويصف العلماء عادات النباتيين بالسيئة جداً، بما أنّها تنعكس سلباً على التوازن البيئي، وعلى المزارعين الذين يبذلون وقتهم وأرضهم وموارد أخرى لديهم لتنمية مواد غذائية يفترض استهلاكها.

ويشير خبراء في الغذاء إلى أنّ الدراسة لا تدعو للامتناع عن استهلاك الخضراوات بل لشراء كميات كافية منها، يتم استهلاكها فعلاً، وذلك للحد من هدر الطعام.