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الهذيان Delirium : الأعراض والعلامات والعلاج (د. حنينا أبي نادر)

18
APRIL
2018
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يعود سبب الهذيان، وهي حالة موقّتة وقابلة للإصلاح، إلى خللٍ عقليّ، تزداد حدّته ويزول بشكلٍ متقلّب ويظهر من خلال اضطرابات عصبيّة ونفسيّة في أيّ عمرٍ كان ولكنّ كبار السنّ يشكّلون الحالات الأكثر شيوعًا. ويظهر المعدّل الأعلى لهذه الحالة في وحدة العناية المركّزة ويتم تشخيصها سريريًا . فعادةً ما يعاني المرضى من الهلوسات والأوهام والتوهان ومن مستوى متقلّب لوَعيهم. 
 
إنّ التسمّم بالكحول أو انسحاب الكحول والفشل الكبدي والكلوي يؤدّون إلى الهذيان . ويمكن أن يصل معدّل الوفيّات إلى 10-26%. إلى ذلك، يجب القيام بفحص دم لاستبعاد إصابة المريض بالعدوى، بالإضافة إلى فحص الكهارل ومستوى الغلوكوز وتحليل البول والغدّة الدرقيّة و فيروس نقص المناعة البشريّة HIV. ويجب إجراء أيضًا التّصوير المقطَعِيّ المُحَوسَب CT والتّصوير بالرّنين المغناطيسيّ MRI وتخطيط أمواج الدماغ EEG . أما العلاج فيكون عن طريق التعامل مع مسبّب هذه الحالة. 
 
يتم إعطاء المريض الـ "بنزوديازيبين" Benzodiazepine في حال كان يعاني من انسحاب الكحول والـ "هالدول" Haldol في بعض الأحيان من أجل تهدئة الشخص الذي يعاني من الهذيان . وقد يكون المريض المُدمن على الكحول بحاجةٍ إلى "الفيتامين ب1" B1 و"الفيتامين ب12" B12.
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