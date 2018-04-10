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الوصفة التي أدهشت الأطباء في علاج إلتهابات المفاصل و 17 من الأمراض المزمنة الأخرى!

10
APRIL
2018
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القرفة والعسل إحدى الوصفات العلاجية الطبيعية التي تعطي نتيجة فعالة، ولديها العديد من الإستخدامات وقد إستخدمت منذ قرون في الطب اليوناني والأيورفيدا لعلاج الكثير من الحالات والمشاكل الصحية اليومية بدون أثار جانبية على عكس الأدوية الكيميائية، بل تعزز الجهاز المناعي ضد العدوى وبالتالي يقل الإصابة بالأمراض المختلفة، وقد أكد الباحثون في مجال الطب البديل أن لابد من إستخدام المواد الخام “بطبيعتها” بمعنى إستعمال العسل العضوي، حيث المواد المصنعة تلغي الإنزيمات والقيمة الفعالة للوصفة.

المكونات:- عسل عضوي – مسحوق القرفة – ماء دافىء.

الطريقة:- يوضع ملعقة صغيرة من القرفة في كوب ماء دافىء وعليها ملعقة عسل ويشرب كشاي.

فوائد القرفة والعسل:

إلتهابات المفاصل والعظام:- من خلال دراسة أٌجريت في جامعة كوبنهاغن على هذا المشروب قبل الإفطار والعشاء وتبين أن الألم إنخفض في 73 من ضمن200 شخص مشترك، أيضاً بدئوا الغير قادرين على الحركة للتحرك بعد إستعمال هذه الوصفة.

الكوليسترول:- يعمل على تقليل نسبة الكوليسترول في الدم بنسبة 10% عقب ساعتين من تناوله، وذالك بمزج 2 ملعقة عسل مع 3 ملاعق قرفة في كوب ماء ويؤخذ رشفة من حين والأخر خلال فترة النهار.

القلب:- يمنع مشاكل القلب والأوعية وتصلب الشرايين، وذالك بتحضير عجينة لينة القوام نسبياً مثل المربى وتفرد على قطعة من الخبز لوجبة الإفطار.

التعب والإجهاد:- يعطي طاقة ونشاط بحيوية بشكل رهيب، مما يجعل الجسم قادر على القيام بأعمال كثيرة بدون الشعور بأي تعب.

عسر الهضم:- شرب هذا المشروب قبل الوجبات يعمل على تنظيم الهضم وتقليل الشهية أيضاً.

تعزيز المناعة:- يحارب البكتريا والفيروسات لإحتوائه على كمية رهيبة من مضادات الأكسدة والفيتامنات التي تحصن الجهاز الدفاعي للجسم.

جيوب الأنفية:- يخفف الألم الناتج عن إلتهاباتها عن طريق مزج ربع ملعقة قرفة مع ملعقة كبيرة عسل في كوب ماء دافىء ويشرب لمدة 3 أيام.

البرد والأنفلونزا:- علاج فعال لهذه الأدوار، حيث يعد العسل قاتل طبيعي لفيروس الأنفلونزا.

إلتهابات المثانة:- يمنع إلتهاباتها ويقتل الجراثيم المسببة لها، عن طريق مزج 2ملعقة كبيرة قرفة في كوب ماء دافىء وملعقة صغيرة عسل.

ألم البطن والغازات:- هذا المشروب يهدىء من إضطرابات المعدة ويطرد الغازات.

وجع الأسنان:- مزج ملعقة صغيرة قرفة مع 5 ملاعق عسل ودهن بها الأسنان 3 مرات يومياً سيختفي الألم تماماً.

رائحة الفم الكريهة:- إستخدام مشروب القرفة والعسل كغرغرة على الصباح يعقم الفم ويعطي نفساً منتعشاً طوال اليوم.

البثور:- تشكيل عجينة من القرفة والعسل ووضعها كماسك على الوجه ليلاً حتى الصباح، ثم يغسل وتكرر العملية لمدة أسبوعين.

لدغات الحشرات:- عمل عجينة ووضعها على الجلد يخفف من الإلتهابات فوراً.

الإكزيما والقوبا:- تحضير عجينة بمقادير متساوية من القرفة والعسل ووضعها على الجلد للعلاج.

تساقط الشعر:- عمل ماسك للشعر بمزج القرفة مع العسل وإضافة زيت الزيتون حتى يصبح الخليط متجانس، ثم يدلك به فروة الرأس والشعر وتركه لمدة 15 دقيقة ويشطف بعدها.

فقدان السمع:- القرفة والعسل يحسن قدرة الجهاز السمعي بتناوله صباحاً ومساء يومياً.

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