living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إذا كانت فئة دمكم O، اقرأوا هذه المقالة قد تنقذ حياتكم !

10
APRIL
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 اذا كنتم تعرفون احد يمتلك هذه الفئة انصحوه بهذه النصائح..

شاشة نيوز - وكالات - أصحاب فئة الدم O يمتلكون خاصية أنهم واهبون عالميون، وهذا يعني أنهم يمكن أن يعطوا دمهم لكل الفئات الأخرى (A، AB، B،O). بالمقابل، لا يستطيعون أن يتلقوا الدم إلا من فئتهم الخاصة. هناك عناصر أخرى تميز هذه الفئة الدموية وتجعل منهم أشخاصاً مميزين ومختلفين.

صحة من حديد

بالمقارنة مع الفئات الدموية الأخرى، أصحاب فئة الدم O يعانون أيضاً من بعض الأعراض المرضية من نوع اضطرابات الغدة الدرقية أو القرحات التي تؤدي عموماً إلى احتباس الماء وحتى البدانة. لكن دم الفئة O هو درع حقيقية في مواجهة أمراض مثل مشاكل القلب والشرايين، الأمراض العصبية الانحلالية والسرطان، وخصوصاً سرطان البنكرياس لأن الجهاز المناعي لهذه الفئة الدموية قادر على أن يكتشف الخلايا السرطانية ويبيدها.

آلة حرب
أن تكون من فئة الدم O فهذا يعني أيضاً أن لديك شخصية قيادية قوية، وروح المبادرة وطاقة قوية. أنت قائد حقيقي وعندما يكون لديك هدف أمامك، تفعل كل شيء لبلوغه ولا تنهزم مهما كانت العوائق. قدرتك الإنتاجية وفعاليتك لا يضاهيهما شيء. هذه الصفات المتنوعة في الشخصية تجعل منك شخصاً فريداً من نوعه وحتى استثنائياً في عيون محيطك.

يعتبر اليابانيون أن أصحاب فئة الدم O يتمتعون بشخصية غير عادية. حتى أنهم يربطون نتائج بعض مقابلات العمل بهذه الفئة. إنهم يصفونهم بأن لديهم حس التنظيم وروحية فريق العمل وأنهم مسؤولون، واعون وملتزمون. بالإضافة إلى هذا، إنهم معروفون بمنطقهم وصفاتهم كقادة مميزين.

هذه الصفات المميزة في شخصيتهم مرتبطة بتاريخ أسلافهم الذين كانوا صيادين سمحت لهم قوة الملاحظة أن يبقوا على قيد الحياة مهما كان نوع البيئة التي يعيشون فيها.

العفوية والنشاط الزائد
أصحاب فئة الدم O يميلون إلى النشاط الزائد والاندفاع عندما يعيشون تحت الضغط ويمكن حتى أن يدخلوا في حالة غضب جامح.

عندما تترافق هذه الحساسية المفرطة مع النظام الغذائي السيء وقلة النشاط الرياضي، فهذا يؤدي عموماً إلى اضطرابات في عملية الأيض. تترجم هذه الحالة غالباً ببطء في نشاط الغدة الدرقية، بمقاومة للأنسولين وبزيادة الوزن.
بالإضافة إلى هذا، فئة الدم O تعني أن مستوى أحماض المعدة أكثر ارتفاعاً من فئات الدم الأخرى، لذلك تكون المعدة عندهم أكثر هشاشة ويرتفع خطر الإصابة بالقرحات.

إذا كنتم من فئة الدم O، ننصحكم بقوة أن تخففوا وحتى أن توقفوا استهلاك الكحول والكافيين. فقد تأكد خطرهما على الصحة وعلى الجسم لأنهما ترفعان نسبة الأدرينالين في الدم، المرتفع أساساً عند أصحاب هذه الفئة.
ننصحكم أيضاً أن تمارسوا نشاطاً رياضياً منتظماً، 3 إلى 4 مرات بالأسبوع على الأقل وأن تتجنبوا استهلاك الحبوب ومنتجات الحليب الصعبة الهضم على معدتكم الضعيفة. عليكم بالأحرى أن تركزوا على اللحوم الخالية من الدهون واللحوم البيضاء والفواكه والخضار.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout