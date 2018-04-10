إذا كانت فئة دمكم O، اقرأوا هذه المقالة قد تنقذ حياتكم !

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اذا كنتم تعرفون احد يمتلك هذه الفئة انصحوه بهذه النصائح..

شاشة نيوز - وكالات - أصحاب فئة الدم O يمتلكون خاصية أنهم واهبون عالميون، وهذا يعني أنهم يمكن أن يعطوا دمهم لكل الفئات الأخرى (A، AB، B،O). بالمقابل، لا يستطيعون أن يتلقوا الدم إلا من فئتهم الخاصة. هناك عناصر أخرى تميز هذه الفئة الدموية وتجعل منهم أشخاصاً مميزين ومختلفين.

صحة من حديد

بالمقارنة مع الفئات الدموية الأخرى، أصحاب فئة الدم O يعانون أيضاً من بعض الأعراض المرضية من نوع اضطرابات الغدة الدرقية أو القرحات التي تؤدي عموماً إلى احتباس الماء وحتى البدانة. لكن دم الفئة O هو درع حقيقية في مواجهة أمراض مثل مشاكل القلب والشرايين، الأمراض العصبية الانحلالية والسرطان، وخصوصاً سرطان البنكرياس لأن الجهاز المناعي لهذه الفئة الدموية قادر على أن يكتشف الخلايا السرطانية ويبيدها.

آلة حرب

أن تكون من فئة الدم O فهذا يعني أيضاً أن لديك شخصية قيادية قوية، وروح المبادرة وطاقة قوية. أنت قائد حقيقي وعندما يكون لديك هدف أمامك، تفعل كل شيء لبلوغه ولا تنهزم مهما كانت العوائق. قدرتك الإنتاجية وفعاليتك لا يضاهيهما شيء. هذه الصفات المتنوعة في الشخصية تجعل منك شخصاً فريداً من نوعه وحتى استثنائياً في عيون محيطك.

يعتبر اليابانيون أن أصحاب فئة الدم O يتمتعون بشخصية غير عادية. حتى أنهم يربطون نتائج بعض مقابلات العمل بهذه الفئة. إنهم يصفونهم بأن لديهم حس التنظيم وروحية فريق العمل وأنهم مسؤولون، واعون وملتزمون. بالإضافة إلى هذا، إنهم معروفون بمنطقهم وصفاتهم كقادة مميزين.

هذه الصفات المميزة في شخصيتهم مرتبطة بتاريخ أسلافهم الذين كانوا صيادين سمحت لهم قوة الملاحظة أن يبقوا على قيد الحياة مهما كان نوع البيئة التي يعيشون فيها.

العفوية والنشاط الزائد

أصحاب فئة الدم O يميلون إلى النشاط الزائد والاندفاع عندما يعيشون تحت الضغط ويمكن حتى أن يدخلوا في حالة غضب جامح.

عندما تترافق هذه الحساسية المفرطة مع النظام الغذائي السيء وقلة النشاط الرياضي، فهذا يؤدي عموماً إلى اضطرابات في عملية الأيض. تترجم هذه الحالة غالباً ببطء في نشاط الغدة الدرقية، بمقاومة للأنسولين وبزيادة الوزن.

بالإضافة إلى هذا، فئة الدم O تعني أن مستوى أحماض المعدة أكثر ارتفاعاً من فئات الدم الأخرى، لذلك تكون المعدة عندهم أكثر هشاشة ويرتفع خطر الإصابة بالقرحات.

إذا كنتم من فئة الدم O، ننصحكم بقوة أن تخففوا وحتى أن توقفوا استهلاك الكحول والكافيين. فقد تأكد خطرهما على الصحة وعلى الجسم لأنهما ترفعان نسبة الأدرينالين في الدم، المرتفع أساساً عند أصحاب هذه الفئة.

ننصحكم أيضاً أن تمارسوا نشاطاً رياضياً منتظماً، 3 إلى 4 مرات بالأسبوع على الأقل وأن تتجنبوا استهلاك الحبوب ومنتجات الحليب الصعبة الهضم على معدتكم الضعيفة. عليكم بالأحرى أن تركزوا على اللحوم الخالية من الدهون واللحوم البيضاء والفواكه والخضار.