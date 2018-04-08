العلم يكشف كم ثانية تحتاج لغسل يديك بطريقة صحية

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يحرص الناس في العادة على غسل أيديهم بالماء والصابون متى حان وقت الأكل، أو بعده، أو قبل مغادرة دورة المياه، لكن كثيرين منهم يفعلون ذلك بشكل عفوي، دون أن يدروا الطريقة الأسلم لإبعاد الجراثيم.



وبحسب إرشادات المركز الأميركي لمراقبة الأمراض والوقاية منها، فإن عملية غسل اليدين بالماء والصابون تتطلب وقتا محددا، ولا يمكن أن تجري في غضون ثانيتين أو 3.

وتبعا لذلك، فإن على من ينوي تنظيف يديه بشكل سليم، أن يستغرق قرابة 20 ثانية، كما أن عليه أن يفرك أصابعه جيدا، لاسيما منطقة الأظافر التي تكثر بها الجراثيم.

وكي يتعود المرء على المكوث 20 ثانية، بوسعه مثلا أن يردد مقاطع من بعض الأغاني، على اعتبار أن من الصعب أن يضبط الواحد منا مقياسا للوقت أمام المغسلة.

وبما أن كثيرين باتوا يلجؤون إلى معقم اليدين، بمثابة بديل عن الماء والصابون، ينبه خبراء إلى السائل الذي تصل فيه نسبة الكحول إلى 60 في المئة، لا يغني عن الطريقة التقليدية، لكنه مفيد حين لا يكون ثمة ماء.