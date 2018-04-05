فوائد الأكيدنيا ستصيبك بالدهشة!

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الأكيدنيا أو الاسكدنيا أو المشمش الهندي فاكهة لذيذة الطعم موطنها الأصلي الصين واليابان وتتوفر أيضاً في دول البحر المتوسط، تظهر مع بداية شهر أبريل ولا يستمر موسمها طويلاً. فاكهة غنية جداً بالفيتامينات، ورغم مذاقها الحلو إلا أنها منخفضة السعرات الحرارية.

اختصاصية التغذية جانين عواد الجميل تطلعك على فوائد الأكيدنيا في الآتي:

تحتوي ثمار الأكيدنيا على مستويات مرتفعة جداً من الفيتامينات "أ" A ، "بي2 " B2 ، و"سي" C ، التي تساعد في دعم جهاز المناعة وتمنع الجسم من التعرّض للمشاكل الصحية بسهولة.

وبسبب احتوائها على نسب عالية من الفيتامينات، فإنَّ هذه الفاكهة تملك خصائص ممتازة مضادّة للأكسدة، وهي بذلك تحارب الشيخوخة المبكرة للخلايا وتحارب الجذور الحرّة في الجسم المسؤولة عن الإصابة ببعض الأمراض.



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