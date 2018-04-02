سبع حواس و تقنيّات علاجيّة جديدة ما هي فائدة العلاج الإنشغالي في مساعدة المصابين بالتّوحّد؟

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بعضهم موهوبٌ في الرّسم و الموسيقى، لكنه لا يجيد التخاطب معك, و لا يستطيع التّحديق في عينيك و لو لبرهة.

والبعض الآخر يهوى الرّياضيات و الأرقام, لكنّه يعاني من قلّةٍ في التّركيز أو من صعوبات سلوكيات تجعل من وظيفة التّعلّم تحدٍّ يوميّ.

و آخرون يصرخون لمجرد سماعهم أي صوت دون أن تعرف السبب، وكثيرون منهم لا يشعرون بالألم, لا بل يحبون اللّعب بالأدوات الحادّة و الخطيرة.

هم مرضى التوحد، الذين لا يزال مجتمعنا يجهل كيفية التعامل معهم، و لا يعرف عنهم غير ما يحمله الإسم في طيّاته من معنى, أي حالة الانزواء والانطواء التي تعد أهم سماتهم الشخصية والاجتماعية.

موقع tayyar.org أراد التعرف أكثر على هذا المرض, في اليوم العالمي للتّوحّد, عبر استضافة السّيّدة سينتيا الحاج, أخصائية في العلاج الإنشغالي و خبيرة في هذا المجال, التي عرّفت لنا التوحد وأسبابه وأعراضه، وأطلعنا على دور المعالج الإنشغالي و التّكامل الحسّي في الكشف المبكر والتأهيل.

ما هو التوحد ؟

يشير التّوحد ، أو ما يعرف طبّيّاً باضطراب طيف التوحد ، إلى مجموعة من التحديات في المهارات الاجتماعية ، والسلوكيات المتكررة ، وتأخر في التواصل اللّفظي و غير اللفظي ، فضلاً عن تأخر في مراحل النّموّ الحركي و العقلي.

يعكس مصطلح "طيف" المروحة الواسعة من التحديات كما من نقاط القوة التي يمتلكها كل شخص مصاب بالتوحد. فكل مصاب بالتّوحّد يحمل عوارض و سمات مختلفة عن الآخر.

تبدأ علامات التوحد الواضحة بالظهور بين عمر العامين و الثلاث أعوام.

في بعض الحالات، تكون العوارض أكثر وضوحاً بحيث يمكن التّشخيص في عمر الثمانية عشر شهراً, وذلك عقب قلق الأهل من تأخر الطفل في تطوير المهارات اللغوية المناسبة لعمره واللعب التخيلي والابداعي.

هو نتيجة اضطراب عصبي يؤثر على الطريقة التي يتم من خلالها جمع المعلومات من العالم الخارجي ومعالجتها بواسطة الدّماغ.

على الرغم من تعذّر إيجاد سبب واحد محد للتوحد ، إلا أن الأبحاث الحالية تربط التوحد بالاختلافات البيولوجية والعصبية في الدماغ ، ويظهر التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) تشوهات في بنية ووظيفة الدماغ.

في بعض العائلات، يظهر نمطًا من التوحد أو إعاقات ذات صلة بالتّوحّد تشير إلى أنه قد يكون هناك أساس وراثي لهذا الاضطراب، دون الجزم بهذه النظرية.

لقد ثبت الآن أن العديد من النظريات القديمة حول سبب التوحد غير صحيحة. فالتوحد ليس مرضا عقليا. كما أنّه لا ينتج عن سوء في التّربية أو عن سوء علاقة الولد المصاب بأمّه.

كيف يتم تشخيص التوحد ؟

يتم تشخيص التوحد من خلال الملاحظة المباشرة لسلوك الطفل بواسطة فريق من الاخصائيين عبر تقييم ودراسة تاريخ نمو الطفل بعناية عن طريق جمع المعلومات الدقيقة من الوالدين والأشخاص المقربين الآخرين الذين لهم علاقة مباشرة بحياة الطفل. من المستحسن القيام بعمل تخطيط للمخ EEG والأشعة المقطعية MRI ، بالاضافة الى بعض الفحوصات اللازمة وذلك لاستبعاد وجود أي مرض عضوي آخر قد تتشابه أعراضه مع التوحد.

من يقوم بتشخيص التوحد؟

لعل هذا الأمر يعد من أصعب الأمور وأكثرها تعقيداً. رغم أن التّشخيص عادةً هو من مهمّة طبيب أعصاب أطفال, غير أن كثرة الأخصائيين من طبيب أعصاب/ طبيب نفسي/ طبيب أطفال متخصص في النمو/ أخصائي نفسي/ أخصائي علاج لغة وأمراض التخاطب/ أخصائي علاج انشغالي, يجعل الأمر يطول بعض الشّيء و يتأثّر بخبرة و كفاءة كل فرد من الفريق.

لقد ذكرت العلاج الإنشغالي.

ما هو هذا العلاج؟ و كيف يساعد على شفاء المصابين بالتّوحّد؟

بالإنكليزية, Occupational Therapy ترجمته

هو مهنة في الحقل الطبي الحليف تعنى بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، المصابين بإعاقات جسدية، حسية، حركية، فكرية، عقلية ونفسية، وهي تعمل على إعادة تأهيل المهارات الجسديّة, الحسّيّة¸المعرفيّة و النّفسيّة. الهدف الرئيسي للعلاج الإنشغالي هو تطوير استقلالية الفرد الشخصية، الإجتماعية والمهنية ودمجه في المجتمع.

من هذا المنطلق يمكن أن يساعد العلاج الانشغالي المصابين بالتّوحّد لتخطّي صعوباتهم, لكننا لا نستطيع التّكلّم عن شفاء, بل عن مساعدة للتكّيف مع اصابتهم من خلال: التقييم والعلاج.

خلال جلسات التّقييم يلاحظ ما يلي:

- مدة الإنتباه و القدرات العقلية

- الفترة التي يقضيها خلال الانتقال بين الأنشطة

- مهارات اللعب

- ردود فعله للمس و المحفزات الحسّيّة الأخرى كالنّظر و السّمع و الشّم و الحركة

- المهارات الحركية مثل وضعية الجسم و التوازن أو طريقة التلاعب بالأدوات الصغيرة في يديه

- السلوك بشكل عام

- استقلاليته خلال القيام بالنشاطات الحياتيّة كالأكل و اللبس...

- الكتابة

بعد جمع المعلومات ، يقوم بوضع برنامج للطفل يجمع ما بين استراتيجيات متعددة و متنوعة, يمكنها مساعدة طفلك على الإستجابة بشكل أفضل لبيئته. بعض هذه الاستراتجيات تتضمن:

1. الأنشطة اليدويّة الدّقيقة، مثل التزيين بالخرز ، لمساعدة الطفل على التّحكّم بعضلاته خلال المهارات التي تتطلب دقّة.

2. اللعب الجسدي و ذلك للمساعدة على تطوير التناسق و الادراك الجسمي.

3. الأنشطة الحياتيّة ، مثل تنظيف الأسنان و تمشيط الشعر.

4. استراتيجيات بصريّة، لتفعيل الانتباه و التركيز النّظري.

5. استراتيجيات التّكامل الحسّي لتنمية الاستجابات الحسّيّة.

ماذا نعني بالتّكامل الحسّي؟

نحن كمعالجين انشغاليين, نبني خطتنا العلاجيّة على أساس أن للإنسان حاسّتان إضافيتان مهمتان إلى جانب الحواس الخمس الأصلية، وهي الحاسة المسؤولة عن توازن الجسم، وسرعة واتجاه حركته، وإعطائه المعلومات اللازمة حول وضع الجسم نفسه في الفراغ. وهناك الحاسة، التي تزود الدماغ بمعلومات حول موضع عضلات الجسم ومفاصله في الفراغ الذي نتحرك فيه.

ويقوم دماغ الإنسان في منطقة معينة منه باستقبال رسائل كل هذه الحواس السّبع ليترجمها ويتعامل معها من خلال إدراكه مضمونها وطبيعتها، ومن ثم يقوم بإصدار أوامره لتلك الحواس، وبالتالي تتكون استجابات الفرد على شكل أفعال وسلوكات، وفق آلية شاملة ومتكاملة، تعرف بالتكامل الحسي.

هي اختصار عملية ربط ما بين الدماغ والسلوكات التي يقوم بها الإنسان، وهذه النظرية التي عُرفت للمرة الأولى عام 1972 على يد المعالجة الانشغاليّة الدكتورة جين ايرس، بنظرية «التكامل الحسي».

تخبرنا التّجربة أن أغلبيّة المصابين بالتوحد يعانون من مشاكل اضطراب التكامل الحسي(فرط زائد في الإستجابة أو ضعف فيها) , و من علاماته:

-مشاكل في التوازن

-مشاكل في التّأقلم مع الضجيج أو الأصوات الفجائيّة

-الحساسية المفرطة من اللمس خاصة من أنواع معينة من الملابس، مثل الجوارب .

الحساسية المفرطة من بعض أنواع الطّعام

لهذا يستعمل المعالج الإنشغالي تقنيّة التّكامل الحسّي sensory Integration لحل هذه المشاكل من خلال نشاطات معيّنة لتحسين قدرة الطّفل على التّفاعل مع المؤثرات الحسّيّة و بالتّالي محيطه.