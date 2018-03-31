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ترجمة عبدالاله مجيد-





إيلاف من لندن: يعرف محبو الرياضة ان تشجيع فرقهم المفضلة بحماسة في كل الظروف واياً يكن مستوى ادائها التزام يأتي بثمن. ولكن قلة يعرفون ان هذا الثمن يمكن أن يصل الى حد تهديد حياتهم، إذ حذرت دراسة جديدة من ان تشجيع الفرق الرياضية يزيد خطر الاصابة بنوبة قلبية وخاصة عندما يفوز الفريق.

اكتشف العلماء الذين اجروا الدراسة ان هذا الخطر يكون قوياً بصفة خاصة بين المشجعين الرجال دون سن 55 سنة لكنه على ما يبدو لا يطال المشجعات.

يعرف العلماء منذ زمن طويل ان هناك علاقة بين المسابقات الرياضية الكبرى وحدوث تغيرات سلوكية غير صحية مثل تعاطي الكحول وتناول أغذية دسمة مضرة بالصحة.

لكن الدراسة الجديدة وجدت أدلة على ان تشجيع الفريق المفضل يمكن أن يؤدي مباشرة الى حالة طوارئ صحية.

وبحسب الدراسة التي اجراها معهد ابحاث القلب في مدينة مونتريال الكندية فان فوز الفريق المحلي للعبة الهوكي على الجليد ارتبط بزيادة قدرها 40 في المئة في حالات احتشاء عضلة القلب الناجم عن ارتفاع المقطع أس تي، وهو نوع خطير من النوبات القلبية، بين المشجعين الذين تقل اعمارهم عن 55 سنة.

ولكن العلاقة بين هزائم الفريق وعدد النوبات القلبية التي بسببها نُقل مشجعون الى المستشفى لم تكن قوية احصائياً ولم يعرف الباحثون السبب في ارتباط زيادة النوبات القلبية بفوز الفريق. ولكن دراسات أخرى أظهرت ان ردود الافعال العاطفية القوية يمكن ان تؤثر في امكانية تعرض القلب الى نوبة في مؤشر الى ان الفوز أهم عاطفياً للمشجع من الخسارة.

وكان عدم تأثر المرأة المشجعة طبياً بنتيجة المباراة لافتة على نحو خاص لا سيما وان ابحاثاً سابقة اظهرت ان المرأة أكثر تعرضاً لنقص تروية عضلة القلب نتيجة التوتر العصبي ، الذي يمكن أن يؤدي الى نوبة قلبية.

وقال فريق الباحثين ان عدم معرفة نتيجة المباراة حتى النهاية يعني ان ردود الفعل العاطفية في النهاية و/أو بعد المباراة يمكن ان يشكل خطراً صحياً على شريحة المشجعين المتحمسين.

وفي حين ان الدراسة الكندية هي الأولى التي تكشف عن وجود علاقة بين نتائج المباريات الرياضية وصحة المشجعين فان العلماء لاحظوا مثل هذا التأثير في فعاليات رياضية كبرى لا تحدث بانتظام.

وعلى سبيل المثال عندما هُزم المنتخب الهولندي في بطولة الأمم الاوروبية عام 1996 بركلات الترجيح أمام فرنسا ارتفعت الوفيات بين الرجال الهولنديين بسبب النوبات والجلطات القلبية بنسبة 50 في المئة يوم المباراة.