تطوير لقاح يقضي على 97 % من الأورام الخبيثة دون أوجاع...ودون علاج كيميائي

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كشفت دراسة جديدة نشرتها صحيفة «ديلي ميل» البريطانية عن تطوير لقاح للسرطان استطاع أن يشفي أكثر من 97 في المائة من الأورام عند تجربته على الفئران، ومن المقرر تجربته على البشر الذين يعانون من ورم «ليمفوما» قريباً.



وأشارت الدراسة إلى أن المرضى الذين يتلقون اللقاح لن يحتاجوا إلى أي علاج كيميائي، بل إن هذا اللقاح وحده كفيل في التخلص من الأورام.

وينتظر الباحثون حالياً الموافقة الرسمية لبدء الاختبارات السريرية للعلاج، ويتوقع الخبراء أن يصبح هذا اللقاح متاحاً في المستشفيات بعد مدة لا تتجاوز العامين. وفي التفاصيل، أن اللقاح يعمل على تنشيط الكائنات التي من وظيفتها مهاجمة الأورام.



ويفيد الأطباء بأنه من المتوقع أن يكون فاعلاً في محاربة الأورام اللمفاوية بالتحديد؛ ذلك لأن هذا النوع من الأورام يصيب بالعادة خلايا الدم البيضاء التي تستجيب بسهولة للعلاج.



جدير بالذكر، أن العلاج سيكلف نحو نصف مليون دولار للمريض الواحد، ولا ترافقه أي أوجاع بتاتاً، إلا أن بعض الأعراض الجانبية التي قد تنجم عنه تتمثل في الحمى والارتباك والحساسية بمكان الحقن واختلال وظائف الجهاز المناعي.