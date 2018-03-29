هل يسبّب النقصُ في فيتامين "ب 17" B17 مرضَ السرطان كما أشيع؟ وهل هو اسمه الحقيقيّ؟ (د.حنينا أبي نادر)

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الاسم المغلوط "فيتامين ب 17" الذي يُطلَق على الـ "أميغدالين" Amygdallin والذي تم عزله للمَرّة الأولى في عام 1830 من بذور اللّوز المُرّة (شجرة الخوخ الحلو prunus dulcis)، يشتهر بالترويج له كذبًا على أنّه علاج لمرض السرطان، ويمكن أن نجده في بذور التّفاح واللّوز والدرّاق. وإذا أكل المرء الكثيرَ منه يُمكن أن يصاب بتسمّم بالسيانيد cyanide.

أما مادة لايترايل laetrile فتُعتبر نسخة جزئيّة التّخليق مبسّطة أكثر من مركّب "أميغدالين" الكيميائيّ وتتحلّل في المعي الاِثنا عَشَرِيّ duodenum. بصفتنا أطبّاء، نوصي المريض الذي يزورنا بأن يتجنّب قراءة ما لا يعود إلى مرجع موثّق عالميًا وأن يتحقّق من المصدر قبل تصديق الأخبار المتناقلة (يجب أن يكون الطبّ قائمًا على الأدلّة) . كما يتوجب على المرضى أن يراجعوا أطبّاءهم دائمًا.

بالنتيجة، ثمّة عوامل عدة يُحتمل أن يُصاب المرء من خلالها بمرض السرطان، وبعضها يُمكن تغييرها مثل التعرّض للشمس والهرمونات والبدانة والعلاقة الجنسيّة غير المحميّة وحالات الإصابة بالعدوى وبعض العوامل الأخرى تُعتبر متعدّدة الأوجه وتسبّبها التحوّلات الجينيّة في حين يبقى بعضها غير معروف أصلاً. ويشكّل التدخين وَحدَه نسبة 1/3 من أصل كلّ مسبّبات مرض السرطان، وتجدر الإشارة إلى أنّ 50% من الأشخاص في هذا العالم سيُصابون بالسرطان في خلال حياتهم.