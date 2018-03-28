احذروا: تناول هذه الأدوية الشائعة قد يسبب الوفاة

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لها - أظهرت دراسة أميركية حديثة أن تناول المضادات الحيوية لمدى بعيد قد يزيد خطر الوفاة المبكرة بنسبة 27 في المئة.

وأكدت الدراسة الصادرة عن كلية الصحة العامة في جامعة هارفرد أن تناول هذه الأدوية بشكل متكرر قد يؤدي في المدى البعيد إلى زيادة خطر حصول وفاة مبكرة بنسبة 27 في المئة، داعيةً إلى دق ناقوس الخطر مجدداً حول مقاومة المضادات الحيوية لدى تناولها بشكل عشوائي متكرر.

كما تبين في الدراسة ارتفاع خطر الإصابة بذبحة قلبية بنسبة 58 في المئة بين النساء اللواتي تناولتهن الدراسة.

لكن الباحثين دعوا إلى إجراء المزيد من الدراسات والأبحاث في هذا الإطار لتأكيد هذه الحقائق بفاعلية كبرى.