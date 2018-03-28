هكذا تنبئ الأظافر بالإصابة بالسرطان

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لها - خط أسود عريض يظهر تحت الأظافر، سواء في اليدين أو القدمين، قد يعكس إصابة بسرطان جلدي من نوع "ميلانوما" ungual melanoma يظهر تحت الأظافر.

ففي هذه الحالة يظهر خطر عريض عمودي من أسفل الظفر إلى أعلاه، فيدل على هذا النوع النادر من السرطان، ليشكل هذا العارض الأساسي للمرض.

وفي غياب العلاج، تسوء الحالة، ويظهر ذلك من خلال اتساع هذا الخطر، وتحوّل لون الخط ليصبح داكناً أكثر بعد. كما يمكن أن يتحوّل الجلد حول الأظافر إلى اللون الأسود.

إضافة إلى ذلك، يسبب هذا النوع من السرطان هشاشة واضحة في الأظافر التي تصبح قابلة للتكسر بسهولة.

ومع السواد في الظفر يمكن أن ينتج عن ضربة قوية عليه، لكن في كل الحالات من الضروري استشارة الطبيب عند ملاحظة هذا العارض، لأنه بقدر ما تتم معالجة هذا النوع من السرطان في مرحلة مبكرة، تكون المعالجة أكثر سهولة. أما التشخيص فيتم بخزعة.