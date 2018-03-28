هذه الفاكهة اللذيذة تخلصك من الوزن الزائد!

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يعد الأناناس من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية الهامة للجسم والتي تساعد في علاج الكثير من الأمراض والوقاية منها في بعض الأحيان، هذا فضلا عن كونه من الأطعمة السحرية لإنقاص الوزن والوصول إلى القوام الرشيق الذي يصبو إليه الكثيرون.

وأوضحت بعض الدراسات أن الأناناس يساعد في تقليل كمية الدهون بالجسم، وذلك لاحتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن والإنزيمات التي تساهم في تنشيط عملية الأيض وحرق الدهون بطريقة صحية.

وإليكم فيما يلي 6 أسباب تجعل من هذه الفاكهة الاستوائية اللذيذة حلاً سحرياً للتخلص من الوزن غير المرغوب فيه، حسب ما جاء في موقع "بولد سكاي" المعني بالصحة:

1- إنزيم البروميلين

يتوافر انزيم البروميلين في سيقان وثمار الأناناس، وهو أحد الإنزيمات القادرة على هضم البروتين، مما يحسن أداء الجهاز الهضمي والصحة بشكل عام.

2- فيتامين C

يحتوي الأناناس على فيتامين C والذي أكدت الدراسات فاعليته في زيادة عملية التمثيل الغذائي بالجسم وبالتالي حرق الدهون، كما أنه يلعب دورا رئيسيا في توليف الكارنيتين وهو حمض أميني مسؤول عن نقل الأحماض الدهنية المفيدة بالجسم.

3- السعرات الحرارية

رغم أنه يوفر للجسم الفيتامينات والألياف والمعادن المطلوبة إلى أن الأناناس لا يحتوي على سعرات حرارية عالية، فالكوب الواحد من الأناناس يحتوي على 83 سعرة حرارية فقط، ويحتوي الكوب الواحد من الأناناس المعلب على 78 سعرة حرارية فقط، لكن ينصح بعدم شراء الأناناس المعلب الذي يحتوي على شراب ثقيل لأنه يضيف إليه المزيد من السعرات.

4- انخفاض كثافة الطاقة

تساعد الأطعمة منخفضة كثافة الطاقة في إنقاص الوزن بفاعلية، لأنها غنية بالألياف مما يساعد على امتلاء المعدة وإضفاء الشعور بالشبع لفترة طويلة. لذا ينصح بإضافة الأناناس إلى الزبادي قليل الدسم وتناولهما كوجبة صحية خفيفة على العشاء.

5- الألياف

يحتوي الأناناس على الألياف الجيدة للمعدة حيث تعمل على معادلة مستوى السكر في الدم مما يحد من الشهية وبالتالي إنقاص الوزن، حسب دراسة أجريت في كلية هارفارد للصحة العامة.

6- تجنب عصير الأناناس

يحتوي عصير الأناناس على نوعين من السكر البسيط هما الجلوكوز والفركتوز ويسبب الأخير زيادة الوزن، لذلك فإن شرب الكثير من عصير الأناناس لا يعطي الشعور بالشبع لأنه يكون خالياً من الألياف، وهذا ما يجعلك تستهلك سعرات حرارية أكثر، لذا ينصح بتناول حبة الفاكهة كاملة.