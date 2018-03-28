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هذه الأسماك تقلل خطر الوفاة المبكرة بنسبة 33%خلصت دراسة حديثة إلى أن تناول الأسماك الدهنية، مثل السلمون والماكريل والسردين بمعدل مرتين أسبوعيا يمكن أن يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 33%.

وأوضحت الدراسة التي أجريت في كلية الطب بجامعة ساوث داكوتا الأميركية على 2500 شخص من كبار السن، أن الأشخاص الذين لديهم كميات أعلى من مادة أوميغا 3 كانوا أقل عرضة للوفاة خلال السنوات السبع التالية بنسبة 33%، كما كانوا أقل عرضة بنسبة 39% للإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية.

وأشارت الدراسة، التي نقلت نتائجها صحيفة "ديلي ميل" عن مجلة علم السموم السريرية، إلى أن الأحماض الدهنية المتوفرة بكثرة في الأسماك الدهنية تعد الأفضل على الإطلاق، فيما يتعلق بخفض مستويات الكوليسترول الضار بالجسم وهو أحد المسببات الرئيسية لأمراض القلب.

من جانبه، قال المشرف على الدراسة الدكتور وليم هاريس: نعلم جميعاً أن مستوى الكوليسترول في الدم يعد أحد عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب والأوعية الدموية، ما يعني أن ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار بالدم يهدد بخطر الوفاة المبكرة.

ووجدت الدراسة التي مولتها المعاهد القومية الأميركية للصحة أن لنظام الغذائي الغني بالأسماك الدهنية يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية وأمراض القلب التاجية والوفيات الناجمة عن جميع الأسباب الصحية الأخرى.

يذكر أن هذه الدراسة استخدمت مقياساً يعرف باسم "مؤشر أوميغا 3" لقياس مستويات الأحماض الدهنية في خلايا الدم الحمراء للمشاركين.