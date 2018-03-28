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هل تعلم أن هذه الأطعمة الـ8 ترفع الضغط؟

28
MARCH
2018
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ارتفاع ضغط الدم من الأمراض الخطيرة التي قد تهدد الحياة، إذا لم يتم السيطرة عليها، لذا فلا عجب أنه يعرف بـ"القاتل الصامت" لأنه قد يتسبب في ضرر أعضاء الجسم دون أن يدري الشخص.
 
لذا فإذا كنت تعاني من ضغط الدم المرتفع أو أنك على حافة الإصابة بهذا المرض الخطير، فعليك الابتعاد عن هذه الأطعمة الـ8 لأنها ترفع ضغط الدم، وذلك على ذمة موقع "بولدسكاي" المعني بالشؤون الصحية:
 
1- الأطعمة المعلبة
كل الأطعمة المعلبة باختلاف أنواعها غنية بالأملاح، لأن ذلك يمنعها من أن تفسد، نظراً لأن صلاحيتها تمتد لمدة طويلة، وبالتالي فإن زيادة الصوديوم في الدم يزيد من ضغط الدم. لذا، فإذا كنت على حافة الإصابة بضغط الدم المرتفع، فعليك الابتعاد تماماً عن تناول الأطعمة المعلبة.
 
2- الأطعمة الغنية بالدهون
الأطعمة الغنية بالدهون عادة ما تزيد من مستوى الكوليسترول في الدم، مما يتسبب بزيادة ضغط الدم، لذا عليك الابتعاد قدر المستطاع عن الأطعمة الغنية بالدهون واستبدالها بالخضراوات والفواكه الغنية بالألياف والتي تحافظ على معدلات ضغط الدم الصحية.
 
3- القهوة
الكافيين يرفع ضغط الدم بدرجة كبيرة، لذا ينصح بالابتعاد عنه تماما إذا كنت تعاني من ضغط الدم المرتفع.
 
4- الحليب كامل الدسم
الحليب كامل الدسم غني بالدهون، ومن ثم يؤدي إلى زيادة ضغط الدم، لذا ينصح الأطباء وخبراء التغذية بالاعتماد على الحليب منزوع أو قليل الدسم.
 
5-الأجبان
الأجبان المصنعة غنية بالملح، وهذا ما يكسبها الطعم المميز، لذا يفضل التقليل من تناول الأجبان أو الاعتماد على الأنواع قليلة الملح والدسم.
 
6- السكريات
الإكثار من السكريات يمكن أن يسبب مرض السكر والسمنة. لكن ما قد لا تعلمه هو أن الإكثار من السكريات يزيد من خطر الإصابة بضغط الدم المرتفع مع الوقت.
 
7- اللحوم المصنعة
إن اللحوم المصنعة غنية بالمواد الحافظة، خاصة الملح، مما يتسبب في ارتفاع ضغط الدم. كما أن اللحوم المصنعة غنية بالدهون ممع يزيد من مستويات الكوليسترول الضار.
 
8- المخللات
يتم استخدام كميات كبيرة من الملح أثناء عملية تخليل الأطعمة، مما يرفع ضغط الدم كثيراً.
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