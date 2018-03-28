living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ماذا يجب أن تعرفه قبل أن تشتري الحبة الزرقاء؟

28
MARCH
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يمكن للرجال الآن أن يشتروا حبات "فياغرا كونكت"، لعلاج الضعف الجنسي، من بعض الصيدليات في بريطانيا، دون وصفة طبية.
 
ويأمل خبراء في مجال الصحة أن يسفر ذلك عن أن مزيدا من الرجال يمكنهم العلاج من ضعف الانتصاب، وهي مشكلة يعتقد أن واحدا من بين كل خمسة رجال بالغين يعاني منها، أو ما يعادل 4.3 مليون رجل في بريطانيا.
 
وعلى الرغم من ذلك، فإنها مثل أي دواء آخر قد يكون لها أعراض جانبية، ويجب ألا يساء استخدامها.
 
لكن ماذا يجب أن يفكر فيه الرجال قبل شراء الفياغرا، وتجربة حبات قليلة منها؟
 
من يمكنه استخدامها؟
يجب أن يستخدم الفياغرا الرجال، الذين يعانون من الضعف الجنسي فقط.
 
لا يمكن لمن هم دون سن الثامنة عشرة أن يشتروا حبات الفياغرا، لكن يمكن للنساء شراؤها نيابة عن شركائهن، إذا رأى الصيدلي ذلك.
 
شاهد أيضا: "فياغرا النساء"...في 15 ثانية
ولن تباع للرجال غير المؤهلين صحيا بما يكفي لممارسة الجنس. ويتضمن ذلك الرجال الذين يعانون من مشاكل خطيرة في القلب، أو الأوعية الدموية.
 
وكقاعدة عامة، فإن الرجال الذين يلهثون بشدة أو يعانون ألما في الصدر عندما يؤدون تمرينات خفيفة، مثل صعود الدرج لمرتين، لا يجب أن يتناولوا تلك الحبات.
 
هل يمكن أن تباع كأي سلعة عادية؟
لا. ستحتاج إلى سؤوال الصيدلي عنها، وهو سيقرر إذا ما كانت آمنة من عدمه.
 
وسيكون ثمن مجموعة من أربع حبات 19.99 جنيها استرلينيا (ما يعادل نحو 28 دولارا).
 
هل يجب على الرجال الذين يرغبون في شرائها أن يتحدثوا إلى شخص ما أو أن يخضعوا لفحوص؟
 
يمكنك أن تطلب في الصيدلية الحديث على انفراد مع الصيدلي، أو التحدث في غرفة خاصة إذا كنت تفضل ذلك. ومعظم الصيدليات الآن في بريطانيا تتضمن غرفا خاصة للمشاورات.
 
سيسألك الصيدلي عن الأعراض التي تعاني منها، وصحتك العامة والأدوية الأخرى، التي ربما تكون تتناولها. لن يسألوك أسئلة شخصية عن حياتك الجنسية، أو تفضيلاتك الجنسية.
 
يجب ألا تحتاج إلى فحص بدني.
 
هل ستؤتي أثرها؟
في كثير من الحالات نعم، لكن لن تلائم كل الرجال. ظ
 
الدواء سيريح الأوعية الدموية في القضيب، للمساعدة على تدفق الدم، ما سيؤدي إلى الانتصاب استجابة للمحفزات الجنسية.
 
يمكن أن تؤخذ الفياغرا مع الطعام أو بدونه، لكن ربما تستغرق وقتا أطول لبدء مفعولها، إذا كنت قد تناولت كمية كبيرة من الطعام.
 
يجب أن تتناولها قبل نحو ساعة من ممارسة الجنس.
 
لا تتناول الليمون الهندي (غريب فروت)، أو عصير الليمون الهندي مع حبة الفياغرا، لأنه ربما يؤثر على مدى فاعليتها.
 
ولا تتناول أكثر من حبة واحدة بتركيز 50 ملليغرام في اليوم الواحد.
 
إذا استغرق الأمر بعض الوقت منذ أن تمكنت من تحقيق الانتصاب أو الحفاظ على بقائه، فربما عليك أن تحاول مرتين، قبل أن تتمكن من تحقيق الانتصاب مرة أخرى.
 
كما أن تناول كثيرا من الكحول قد يصعب من حصول الانتصاب.
 
ماذا إذا كان الانتصاب مفرطا في القوة؟
تحدث إلى الصيدلي أو إلى طبيبك، إذا اعتقدت أن الانتصاب مفرط في القوة: بمعنى أن الانتصاب يستمر وقتا طويلا للغاية، أو قوي بشكل مفرط.
 
وأفاد بعض الرجال الذين يتناولون العقار بأنه من حين لآخر يستمر الانتصاب طويلا، وفي بعض الأحيان كان الانتصاب مؤلما، واستمر لأكثر من أربع ساعات.
 
وعلى الرغم من أن ذلك لا يرجح، لكن إذا حدث معك فاطلب المساعدة الطبية على الفور.
 
ما هي الأعراض الجانبية الأخرى التي قد تحدث؟
الشائعة للغاية (التي قد يتعرض لها أكثر من واحد من بين كل 10 أشخاص):
 
الصداع
الشائعة (قد يتعرض لها واحد من بين 10):
 
الدوار
مسحة من الألوان في الرؤية أو عدم وضوح الرؤية.
احمرار في الوجه
انسداد في الأنف
غثيان
توقف عن تناول الأقراص، واطلب المساعدة الطبية فورا، إذا تعرضت لأعراض جانبية خطيرة مثل:
 
ألم في الصدر
انخفاض مفاجئ في الرؤية، أو فقدانها تماما.
رد فعل تحسسي (صعوبة في التنفس، أزيز، انتفاخ في الشفتين أو الجفون أو الوجه).
صرع أو نوبة.
التفاعلات الدوائية
الأشخاص الذين يتناولون حبات النترات لعلاج الذبحة الصدرية يجب ألا يتناولوا الفياغرا. الأمر ينطبق أيضا على الأشخاص الذين يتناولون العقاقير الاستجمام.
 
كما تتناقض الفياغرا مع دواء يدعي "ريوسيغوت"، ودواء يعالج مرض الأيدز يدعي "ريتونافير".
 
إذن عليك أن تخبر الصيدلي بأية أدوية تتناولها، لكي يتأكد أن الفياغرا آمنة بالنسبة لك.
 
يجب على الصيادلة نصح الرجال بمتابعة الطبيب، خلال ستة أشهر من بدء تناولهم الفياغرا، لأن ضعف الانتصاب يمكن أن يكون عرضا لمشاكل صحية أخرى كامنة، بما فيها مرض القلب، وارتفاع نسبة الكوليسترول ومرض السكري.
 
هل يمكن تناولها من طريق آخر؟
يمكن للأطباء الممارسون أن يوصفوا الفياغرا، كما يمكن لبعض الصيادلة بيعها عبر الإنترنت، بعد إجراء تشاور في العالم الافتراضي.
 
حاول دائما التحقق من أن البائع حسن السمعة، لأن الأدوية التي يبيعها بائعون غير منظمون ربما تكون مقلدة، وغير فعالة ولا آمنة.
BBC
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout