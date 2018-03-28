ماذا يجب أن تعرفه قبل أن تشتري الحبة الزرقاء؟

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يمكن للرجال الآن أن يشتروا حبات "فياغرا كونكت"، لعلاج الضعف الجنسي، من بعض الصيدليات في بريطانيا، دون وصفة طبية.

ويأمل خبراء في مجال الصحة أن يسفر ذلك عن أن مزيدا من الرجال يمكنهم العلاج من ضعف الانتصاب، وهي مشكلة يعتقد أن واحدا من بين كل خمسة رجال بالغين يعاني منها، أو ما يعادل 4.3 مليون رجل في بريطانيا.

وعلى الرغم من ذلك، فإنها مثل أي دواء آخر قد يكون لها أعراض جانبية، ويجب ألا يساء استخدامها.

لكن ماذا يجب أن يفكر فيه الرجال قبل شراء الفياغرا، وتجربة حبات قليلة منها؟

من يمكنه استخدامها؟

يجب أن يستخدم الفياغرا الرجال، الذين يعانون من الضعف الجنسي فقط.

لا يمكن لمن هم دون سن الثامنة عشرة أن يشتروا حبات الفياغرا، لكن يمكن للنساء شراؤها نيابة عن شركائهن، إذا رأى الصيدلي ذلك.

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ولن تباع للرجال غير المؤهلين صحيا بما يكفي لممارسة الجنس. ويتضمن ذلك الرجال الذين يعانون من مشاكل خطيرة في القلب، أو الأوعية الدموية.

وكقاعدة عامة، فإن الرجال الذين يلهثون بشدة أو يعانون ألما في الصدر عندما يؤدون تمرينات خفيفة، مثل صعود الدرج لمرتين، لا يجب أن يتناولوا تلك الحبات.

هل يمكن أن تباع كأي سلعة عادية؟

لا. ستحتاج إلى سؤوال الصيدلي عنها، وهو سيقرر إذا ما كانت آمنة من عدمه.

وسيكون ثمن مجموعة من أربع حبات 19.99 جنيها استرلينيا (ما يعادل نحو 28 دولارا).

هل يجب على الرجال الذين يرغبون في شرائها أن يتحدثوا إلى شخص ما أو أن يخضعوا لفحوص؟

يمكنك أن تطلب في الصيدلية الحديث على انفراد مع الصيدلي، أو التحدث في غرفة خاصة إذا كنت تفضل ذلك. ومعظم الصيدليات الآن في بريطانيا تتضمن غرفا خاصة للمشاورات.

سيسألك الصيدلي عن الأعراض التي تعاني منها، وصحتك العامة والأدوية الأخرى، التي ربما تكون تتناولها. لن يسألوك أسئلة شخصية عن حياتك الجنسية، أو تفضيلاتك الجنسية.

يجب ألا تحتاج إلى فحص بدني.

هل ستؤتي أثرها؟

في كثير من الحالات نعم، لكن لن تلائم كل الرجال. ظ

الدواء سيريح الأوعية الدموية في القضيب، للمساعدة على تدفق الدم، ما سيؤدي إلى الانتصاب استجابة للمحفزات الجنسية.

يمكن أن تؤخذ الفياغرا مع الطعام أو بدونه، لكن ربما تستغرق وقتا أطول لبدء مفعولها، إذا كنت قد تناولت كمية كبيرة من الطعام.

يجب أن تتناولها قبل نحو ساعة من ممارسة الجنس.

لا تتناول الليمون الهندي (غريب فروت)، أو عصير الليمون الهندي مع حبة الفياغرا، لأنه ربما يؤثر على مدى فاعليتها.

ولا تتناول أكثر من حبة واحدة بتركيز 50 ملليغرام في اليوم الواحد.

إذا استغرق الأمر بعض الوقت منذ أن تمكنت من تحقيق الانتصاب أو الحفاظ على بقائه، فربما عليك أن تحاول مرتين، قبل أن تتمكن من تحقيق الانتصاب مرة أخرى.

كما أن تناول كثيرا من الكحول قد يصعب من حصول الانتصاب.

ماذا إذا كان الانتصاب مفرطا في القوة؟

تحدث إلى الصيدلي أو إلى طبيبك، إذا اعتقدت أن الانتصاب مفرط في القوة: بمعنى أن الانتصاب يستمر وقتا طويلا للغاية، أو قوي بشكل مفرط.

وأفاد بعض الرجال الذين يتناولون العقار بأنه من حين لآخر يستمر الانتصاب طويلا، وفي بعض الأحيان كان الانتصاب مؤلما، واستمر لأكثر من أربع ساعات.

وعلى الرغم من أن ذلك لا يرجح، لكن إذا حدث معك فاطلب المساعدة الطبية على الفور.

ما هي الأعراض الجانبية الأخرى التي قد تحدث؟

الشائعة للغاية (التي قد يتعرض لها أكثر من واحد من بين كل 10 أشخاص):

الصداع

الشائعة (قد يتعرض لها واحد من بين 10):

الدوار

مسحة من الألوان في الرؤية أو عدم وضوح الرؤية.

احمرار في الوجه

انسداد في الأنف

غثيان

توقف عن تناول الأقراص، واطلب المساعدة الطبية فورا، إذا تعرضت لأعراض جانبية خطيرة مثل:

ألم في الصدر

انخفاض مفاجئ في الرؤية، أو فقدانها تماما.

رد فعل تحسسي (صعوبة في التنفس، أزيز، انتفاخ في الشفتين أو الجفون أو الوجه).

صرع أو نوبة.

التفاعلات الدوائية

الأشخاص الذين يتناولون حبات النترات لعلاج الذبحة الصدرية يجب ألا يتناولوا الفياغرا. الأمر ينطبق أيضا على الأشخاص الذين يتناولون العقاقير الاستجمام.

كما تتناقض الفياغرا مع دواء يدعي "ريوسيغوت"، ودواء يعالج مرض الأيدز يدعي "ريتونافير".

إذن عليك أن تخبر الصيدلي بأية أدوية تتناولها، لكي يتأكد أن الفياغرا آمنة بالنسبة لك.

يجب على الصيادلة نصح الرجال بمتابعة الطبيب، خلال ستة أشهر من بدء تناولهم الفياغرا، لأن ضعف الانتصاب يمكن أن يكون عرضا لمشاكل صحية أخرى كامنة، بما فيها مرض القلب، وارتفاع نسبة الكوليسترول ومرض السكري.

هل يمكن تناولها من طريق آخر؟

يمكن للأطباء الممارسون أن يوصفوا الفياغرا، كما يمكن لبعض الصيادلة بيعها عبر الإنترنت، بعد إجراء تشاور في العالم الافتراضي.

حاول دائما التحقق من أن البائع حسن السمعة، لأن الأدوية التي يبيعها بائعون غير منظمون ربما تكون مقلدة، وغير فعالة ولا آمنة.