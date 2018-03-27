خطير.. احذر تناول هذه الفواكه والخضراوات وأنت مريض

A + A -

لا ينصح بتناول التوت البري لمتعاطي الأسبرين .. وتجنب الموز إذا كنت تعاني مشاكل في الكلى”، نتذكر كثيرًا الطبيب وهو يناولنا وصفة الدواء، ومعها تعليق صغير بالإكثار من تناول طعام ما أو الابتعاد عن نوع من الخضروات أو الفاكهة، معظمنا ينفذ التوصية، لكن قليل منا يعرف الأسرار وراء تلك التوصيات.

وفي تقرير لصحيفة ” الديلي ميل” البريطانية، يكشف بعض الأطباء وخبراء التغذية، أسرار منع بعض المرضى من تناول أنواع معينة من الخضروات أو الفاكهة، ومنها:

التوت البري

يحتوي عصير التوت البري على حمض الساليسيليك، وهو مكون أساسي في الأسبرين، لذا ينصح الأطباء المرضى الذين يتناولون الأسبرين بانتظام، بخفض الكمية التي يشربونها من عصير التوت البري، لأن ذلك قد يؤدي إلى زيادة سيولة الدم والتوت البري قد لا يعالج إلتهابات المنطقة البولية

الموز

تجنب تناول كميات كبيرة من الموز إذا كنت تعاني من مشاكل في الكلى، لأن الموز يحتوي على البوتاسيوم المعدني، وتنظم الكلى كمية البوتاسيوم في الجسم، لكن الكلى المريضة أو التي لا تعمل بشكل طبيعي يمكن أن تسمح للبوتاسيوم بالتراكم، ويؤدي ذلك إلى تزايد كمية البوتاسيوم في الدم ، والذي يسبب الغثيان وبطء النبض وعدم انتظام ضربات القلب.

عصير الجريب فروت

إذا كنت تتناول أدوية تخفض نسبة الكوليسترول، فاستشر الطبيب لتعرف إن كان بإمكانك تناول عصير الجريب فروت أم لا، ويقول الدكتور براساد، إن تناول عصير الجريب فروت يزيد من فاعلية الدواء، لذا ينصح بمراجعة الطبيب حتى لو تناول الشخص نصف حبة جريب فروت.

أفوكادو

ينصح خبراء التغذية الشخص الذي لديه حساسية ضد مادة اللاتكس، بتجنب تناول بعض الفواكه مثل الموز والأفوكادو، ويعرف العلماء الحساسية ضد اللاتكس بأنها نوع من الحساسية الجلدية ضد البروتينات الموجودة في المطاط الطبيعي.

وحسب مجلة الجمعية الأمريكية للتغذية، وجدت دراسة أجريت على 137 مريضا يعانون من حساسية المطاط اللاتكس ، أن 21.1 في المائة لديهم حساسية تجاه أطعمة معينة ، بما في ذلك الموز (18.3 في المئة) والأفوكادو (16.3 في المئة)، وذلك لأن بعض البروتينات الموجودة في اللاتكس والتي تسبب الحساسية موجودة أيضًا في هذه الفاكهة.

وتشمل أعراض الحساسية ضد مادة اللاتكس؛ الشعور بالوخز في الفم والانسداد في الأنف وحكة العينين والصفير.

الكرز

يقول الدكتور سانجاي براساد ، وهو استشاري أمراض القلب في مستشفى رويال برومبتون في لندن، إن “البذرة الصلبة داخل حبة الكرز يمكن أن تكون خطرة إذا تم مضغها ثم ابتلاعها لأنها تحتوي على مركب كيميائي يعتمد على السيانيد السام”.

وهو نوع من السيانيد يمكن أن يسبب الحمى، والصداع، وانخفاض ضغط الدم، وفي الحالات القصوى، يمكن أن يكون قاتلا.

الفول

في بعض الأطعمة مثل الفول والشوكولاته، توجد مادة التيرامين، وهي حمض أميني يساعد على تنظيم ضغط الدم، ومع ذلك ، إذا كان الشخص يعالج بأودية من مضادات الاكتئاب، فيمكن للدواء أن يمنع تكسير التيرامين الزائد، ويمكن أن يؤدي تراكم التيرامين إلى ارتفاع ضغط الدم بشكل كبير.

الكرنب

يحتوي الكرنب على مادة غُويترين وهي مادة يمكن أن تؤثر على وظيفة الغدة الدرقية، خاصة إذا كان أداؤها منخفضا، ويمنع الغُويترين إنتاج هرمون الغدة الدرقية الضروري للغدة لأداء وظيفتها، أما الأشخاص الأصحاء فلا يسبب لهم الكرنب أي مشاكل.