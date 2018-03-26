الأردن يحكم بإعدام سوري متهم بتفجير "الركبان" والمؤبد لآخرين

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صادقت محكمة التمييز الأردنية، أعلى محكمة في البلاد، على إعدام المتهم الرئيس بتفجير "الركبان"، الذي خلف مقتل 7 عسكريين وجرح 15 آخرين، العام 2016.

ووفق ما أوردته الوكالة الأردنية الرسمية، فإن المحكمة صادقت على إعدام المدعو "نجم عبدالله العمور" شنقاً حتى الموت، والأشغال الشاقة المؤبدة لثلاثة متهمين آخرين، فيما برّأت خامس، وجميعهم من الجنسية السورية.

وفي الرابع من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قضت محكمة أمن الدولة الأردنية، بإعدام المتهم، إلا أن الحكم في حينه كان أولى وقابل للطعن، قبل أن تصادق عليه محكمة التمييز اليوم ليصبح نهائياً لا يجوز الطعن عليه.

وقضية "الركبان" تعود يونيو/حزيران 2016، عندما استهدف تفجير دموي نقطة متقدمة للجيش الأردني على الحدود الشمالية الشرقية (مع سوريا)، وأدت إلى مقتل 7 عسكريين وجرح 15 آخرين.