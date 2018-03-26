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هل تريد خسارة الوزن؟.. عليك الاهتمام بالنوم

26
MARCH
2018
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يساعد الحد من السعرات الحرارية في الغذاء على خسارة الوزن دون شك، لكن دراسة جديدة توصلت إلى أن التخلص من الدهون الزائدة ربما يصبح مهمة أصعب إذا لم يحصل الإنسان على قسط كاف من #النوم.
 
وطلب الباحثون من 15 بالغا من ذوي الأوزان الزائدة أو البدناء التركيز على تقليل السعرات الحرارية في نظامهم الغذائي فيما طلبوا من 21 مشاركا آخرين خفض السعرات الحرارية والنوم لعدد ساعات أقل، وذلك على مدى ثمانية أسابيع.
 
وبنهاية التجربة، خسر كل المشاركين في الدراسة نحو 3.2 كيلوغرام من الوزن، لكن أعضاء المجموعة التي كان عدد ساعات النوم فيها أقل خسروا دهونا أقل بينما زادت نسبة الأنسجة الرخوة في أجسامهم.
 
وتقول كريستن كنوتسن، وهي باحثة في مجال النوم في "كلية فينبرغ للطب" في جامعة نورثوسترن في مدينة شيكاغو الأميركية والتي لم تشارك في الدراسة: "من يريدون خسارة الوزن و #التخلص_من_الدهون على وجه التحديد يحتاجون لتجنب #قلة_النوم خلال الأسبوع، لأنه لا يمكنك تعويض النوم في نهاية الأسبوع".
 
وأضافت: "الحد من السعرات الحرارية والتمارين مهمان جدا بالطبع لخسارة الوزن والحفاظ عليه، لكن تلك النتائج من بين أخرى تشير إلى أن النوم أيضا يجب أن يؤخذ في الحسبان".
 
وقال الباحث شو وين وانغ وزملاؤه في جامعة ساوث كارولاينا بمدينة كولومبيا في الدراسة التي نشرتها دورية "سليب" إن الدراسات تربط منذ وقت طويل بين الحرمان من النوم واحتمالات زيادة الوزن أو البدانة كما أن عدم الحصول على ما يكفي من النوم يؤدي إلى صعوبات في سبيل خسارة الوزن.
 
وتبين من الدراسة الحديثة أن نسبة الأنسجة الدهنية المفقودة لدى من لم يخفضوا عدد ساعات النوم بلغت 83% مقارنةً بنسبة 39% فقط لدى من قاموا بتقليل ساعات نومهم.
 
وأوصت ماري بيير، وهي باحثة في التغذية في المركز الطبي لجامعة كولومبيا بمدينة نيويورك والتي لم تشارك في الدراسة، الراغبين في خسارة الوزن بالنوم لنحو سبع أو ثماني ساعات كل ليلة.
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