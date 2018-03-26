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دراسة أميركية تحذر: السمنة تقصّر العمر

26
MARCH
2018
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ربطت دراسة أميركية جديدة بين البدانة وقصر العمر، وقالت إن أصحاب الوزن الزائد يقضون سنوات أطول في المعاناة من #أمراض_القلب مقارنة بمن يتمتعون بأوزان صحية.
 
وفحص الباحثون بيانات أكثر من 190 ألف بالغ شملتهم 10 دراسات مختلفة أجريت في الولايات المتحدة على مدى العقود السبعة الماضية، وعكفت على دراسة الوزن وغيره من العوامل التي يمكن أن تؤثر في خطر الإصابة بأمراض القلب.
 
وفي بداية تلك الدراسات، لم يكن أي من المشاركين مريضاً بالقلب لكن 70% على الأقل من الرجال ونحو 60% من النساء ممن هن في سن الأربعين على الأقل كانوا إما بدناء أو يعانون #الوزن_الزائد.
 
وخلصت الدراسة، التي نشرت في دورية "جاما كارديولوجي"، إلى أن مخاطر إصابة الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و59 عاماً بالجلطة أو الأزمة القلبية أو فشل وظائف القلب أو الوفاة لأسباب لها علاقة بالقلب كانت أعلى بين أصحاب الوزن الزائد بنسبة 21% مقارنة بمن يتمتعون بوزن عادي.
 
وبالنسبة للنساء، أظهرت الدراسة أن مخاطر الإصابة بين من تعانين الوزن الزائد في المرحلة العمرية نفسها كانت أعلى بنسبة 32%.
 
أما إذا تخطى الأمر زيادة الوزن ليدخل في إطار البدانة، فإن المخاطر تزيد بنسبة 67% بين الرجال و85% بين النساء مقارنة بمن لديهم أوزان عادية.
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