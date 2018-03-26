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الكشف عن أفضل أنواع الجوع

26
MARCH
2018
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اكتشف علماء جامعة سري في إنجلترا أن الجوع المعتدل الذي تتخلله فترات راحة يخفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
 
ويفيد موقع EurekAlert بأن مجلة British Journal of Nutrition نشرت نتائج دراسة شارك فيها 50 شخصا يعانون من الوزن الزائد، وكان عليهم التخلص من 5% من أوزانهم. وقسم العلماء المشتركين في الدراسة إلى مجموعتين. استمرت الأولى في تناول نظامها الغذائي المعتاد لمدة خمسة أيام فقط في الأسبوع. أما المجموعة الثانية فقد كانت تتناول أطعمة منخفضة السعرات الحرارية (600 كيلو سعرة في اليوم).
 
وخلال التجربة، لم يتمكن 20% من المشتركين من الاستمرار في اتباع النظام الغذائي، أو لم يخفضوا وزنهم بالنسبة المطلوبة، أي بقي منهم 27 فقط.
 
كما بينت نتائج التجربة أن الحمية 5:2 التي يخفض فيها الشخص السعرات الحرارية في طعامه إلى 500-600 كيلو سعرة لمدة يومين في الأسبوع، تساعد في هضم الدهون أسرع، حيث حقق أفراد المجموعة الأولى الهدف المنشود خلال 59 يوما، في حين وصل أفراد المجموعة الثانية إلى الهدف بعد 73 يوما.
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