living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خطير جدا..أحذروا تحمير البطاطس وتحميص الخبز..لماذا؟

23
MARCH
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

حذر المسؤولون فى الهيئة الأوروبية للأمن الغذائي من المبالغة في تحمير البطاطس وتركها تصل إلى اللون الأصفر الداكن ، كما حذرت من تحميص الخبز وتخزينه ىالثلاجة، وأكدوا أن ذلك ينشط المادة الكيميائية التى تعرف باسم "أكريلاميد"، وهي مركب كيميائي سام مسبب للسرطان.
وأشار المسؤولون في دراسة حديثة لهم إلى أن حرارة التحمير يجب ألا ترتفع عن 120 درجة مئوية، مع وضع البطاطس في ماء دافىء للتخلص من المادة السكرية بها قبل تحميرها، مع تغيير الزيت باستمرار.

وأكد المسؤولون أن مادة أكريلاميد المسرطنة تتكون طبيعيا مع الأغذية الغنية بالنشا الأميني و السكر ، والتي تحدد لون و طعم الأغذية ، و مع تسوية هذه الاطعمة بحرارة مرتفعة سواء فى الفرن او في رطوبة ضعيفة تتكون هذه المادة المسرطنة، مما يتطلب مراعاة ظروف اعداد هذه الأطعمة فى المنزل.

العالم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout