خطير جدا..أحذروا تحمير البطاطس وتحميص الخبز..لماذا؟

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حذر المسؤولون فى الهيئة الأوروبية للأمن الغذائي من المبالغة في تحمير البطاطس وتركها تصل إلى اللون الأصفر الداكن ، كما حذرت من تحميص الخبز وتخزينه ىالثلاجة، وأكدوا أن ذلك ينشط المادة الكيميائية التى تعرف باسم "أكريلاميد"، وهي مركب كيميائي سام مسبب للسرطان.

وأشار المسؤولون في دراسة حديثة لهم إلى أن حرارة التحمير يجب ألا ترتفع عن 120 درجة مئوية، مع وضع البطاطس في ماء دافىء للتخلص من المادة السكرية بها قبل تحميرها، مع تغيير الزيت باستمرار.

وأكد المسؤولون أن مادة أكريلاميد المسرطنة تتكون طبيعيا مع الأغذية الغنية بالنشا الأميني و السكر ، والتي تحدد لون و طعم الأغذية ، و مع تسوية هذه الاطعمة بحرارة مرتفعة سواء فى الفرن او في رطوبة ضعيفة تتكون هذه المادة المسرطنة، مما يتطلب مراعاة ظروف اعداد هذه الأطعمة فى المنزل.