نوع جديد من "جراحات خفض الوزن": تجميد العصب المسؤول عن الجوع!

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يسعى العديد من الاشخاص الذين يعانون من السمنة إلى تخفيض أوزانهم بشتى الطرق.

وفي طريقة علمية جديدة، تمكن باحثون من تخفيف الشعور بالجوع لدى مرضى السمنة المفرطة عن طريق حجب الإشارة المرسلة من قبل عصب الشعور بالجوع.

وقام باحثون في جامعة إيموري بتطوير علاج تجريبي جديد يتضمن تجميد عصب ينقل إشارات الجوع إلى الجسم.

ووجدت الدراسة أن 100% من المشاركين شعروا بأنهم أقل جوعا بعد الخضوع للتجربة، من دون أي مضاعفات أو آثار جانبية ضارة، وأن وزن بعضهم انخفض خلال 90 يوما بنسبة 3.6% من وزن الجسم الأولي.

وبعد نجاح هذه التجارب الأولية، يتم العمل على المزيد منها على عدد أكبر من المرضى لاختبار كفاءة ومدة العملية