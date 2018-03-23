7 أطعمة طبيعية تحارب الدهون

A + A -

يلجأ الكثيرون إلى الأدوية والعقاقير، لمحاولة خفض أوزانهم، ظنًا منهم أنها الطريقة الأمثل والأسرع لمحاربة الدهون، لكن خبراء التغذية ينصحون دائما باللجوء إلى البدائل الطبيعية التي تكافح السمنة، وفي نفس الوقت تحمي الجسم من الأمراض.

ونشر موقع (howstuffworks) العلمي، قائمة بأكثر سبعة أطعمة طبيعية تحارب الدهون، نقلا عن الدكتورة ميشيل شوفرو كوك، الحاصلة على درجات علمية متقدمة في مجال الصحة والتغذية الطبيعية، وصاحبة أكثر الكتب الخاصة بالطب الطبيعي مبيعا في العالم، وجاءت كالتالي:

1- الخضروات الورقية

تعد الخضروات الورقية وعلى رأسها السبانخ، والخضروات ذات الأوراق الداكنة مصدراً جيداً للألياف المغذية، لاحتوائها على مستويات مرتفعة من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات، التي تساعد على تقليل الإحساس بالجوع، في الوقت ذاته، تحمي من أمراض القلب، والسرطان، وإعتام عدسة العين، وفقدان الذاكرة.

2- البقوليات

تعتبر البقوليات من أفضل مصادر الألياف الطبيعية الموجودة بالأطعمة، فهي تساعد على استقرار نسبة السكر في الدم، عند مستوياتها الطبيعية، وتحتوي على نسبة مرتفعة من البوتاسيوم، الذي يقلل من نسبة الجفاف، ويقي من خطر ارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية.

3- الثوم والبصل

يحتوي الثوم والبصل على مواد كيماوية نباتية، تفتت الترسبات الدهنية في الجسم، ليس هذا فحسب، بل يمكنهما خفض مستويات الكولسترول في الدم، وقتل الفيروسات والبكتيريا والفطريات، ومنح حماية ضد أمراض القلب. فمع تناول القليل من الثوم والبصل، يمكنك حرق الدهون والوقاية من الأمراض.

4- الفلفل الأحمر الحريف أو (الشطّة)

يمكن لهذا المسحوق أحمر اللون، أن يقلل من خطر الانسولين الزائد في الجسم، عن طريق تسريع عملية التمثيل الغذائي، وخفض مستوى السكر في الدم، لأن الأنسولين الزائد يمكن أن يؤدي إلى تراكم الدهون في الجسم.

5- مسحوق الكركم

الكركم هو أحد التوابل الشعبية، التي تستخدم على نطاق واسع في المطبخ الهندي، وهو واحد من المصادر الغنية بـ"بيتا كاروتين" الذي ينتمي لعائلة المغذيات النباتية، ومضادات الأكسدة، التي تساعد على حماية الكبد من الأمراض. ويساعد الكركم أيضاً على خفض معدل تخزين الدهون في الجسم بشكل عام، ويقلل من دهون الكبد بصفة خاصة.

6- مسحوق القرفة

أظهرت البحوث التي أجرتها وزارة الزراعة الأميركية أن إضافة ربع ملعقة من القرفة على الطعام تساعد على حرق الدهون، أفضل بعشرين مرة، من الطعام الخالي من القرفة، كما تساعد القرفة في خفض نسب السكر الزائد في الدم، الذي يؤدي إلى تخزين الدهون.

7- بذور الكتان

بذور الكتان، وزيتها، من أكثر الأطعمة التي تقضي على السموم القابلة للذوبان، التي تستقر في الأنسجة الدهنية للجسم.