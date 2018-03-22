للأزواج.. الصباح لا يبدأ بالقهوة فقط!

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قالت مجموعة من المختصين في مجال الجنس، إن أفضل الأوقات لممارسة الجنس والحب هي فترة الصباح وفي النصف الأول من النهار.

وخرجت المجموعة نتيجة الأبحاث والدراسات التي أجرتها، باستنتاج يفيد بأن الجنس في الصباح مفيد جدا للصحة.

ويقول العلماء، إن ممارسة الجنس بعد الاستيقاظ من النوم مباشرة، له فوائد عاطفية وجسدية كثيرة. لذا، يمكن أن يكون الفعل الجنسي والمقدمة التي تسبقه بديلاً جيدًا للإحماء والتمارين الصباحية.

وخلال ساعة واحدة من ممارسة الجنس في الصباح يفقد الشخص نفس عدد السعرات الحرارية التي يفقدها خلال الجري لمدة نصف ساعة.

ويوصي خبراء الصحة أيضا، بممارسة الجنس في الصباح لأولئك الأزواج الذين يتعبون عادة عند حلول المساء بعد عودتهم من العمل ولا يكونون دائما على استعداد للدخول في الملاطفة ملاعبة الشريك الآخر.

المصدر: telegra.ph